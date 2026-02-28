După ce U Cluj a spulberat Oțelul Galați, 4-0, iar ardelenii și-au asigurat locul de play-off, FCSB a rămas cu doar două scenarii prin care poate prinde o poziție în top 6.

FCSB, șanse minime la play-off

Pe lângă două victorii în cele două meciuri rămase, cu UTA și U Cluj, FCSB are nevoie fie ca CFR Cluj să obțină cel mult un punct din duelurile cu Farul Constanța și Dinamo, fie ca FC Argeș să câștige cel mult două puncte din partidele cu Dinamo și Unirea Slobozia.

După ce U Cluj și-a asigurat locul de play-off, șansele lui FCSB la top 6 s-au diminuat semnificativ și conform statisticienilor de la Football Meets Data. Campioana en-titre este cotată acum cu doar 13,4% șanse de a pătrunde în play-off, o coborâre de mai bine de 8 procente față de precedenta rundă.

Pe lângă Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo și U Cluj - calificate matematic - CFR Cluj (95%) și FC Argeș (84%) sunt formațiile văzute favorite clare pentru accederea în play-off.

Pe lângă FCSB, și UTA Arad (7,5%) păstrează șanse teoretice la play-off. Echipa lui Adrian Mihalcea are nevoie să câștige ambele meciuri rămase, cu FCSB și Metaloglobus, dar și de pași greșiți ai lui CFR Cluj și FC Argeș.

FCSB ar putea fi trimisă în play-out încă de duminică

În cazul în care CFR Cluj va câștiga partida cu Farul Constanța, de diseară, iar FC Argeș va învinge pe terenul lui Dinamo, duminică, FCSB va ieși din cursa pentru play-off.

FCSB va juca duminică, de la ora 21:00, contra celor de la UTA Arad, moment în care ar putea fi decisă deja lupta la play-off.

Clasamentul din Superliga