LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 13:00 are loc tragerea la sorți pentru optimile de finală din Champions League, ediția 2025-2026.

Tragerea se desfășoară la Nyon, în Elveția.

Există și un fotbalist român implicat, Radu Drăgușin de la Tottenham, care se va duela pentru un loc în sferturi fie cu Galatasaray Istanbul, fie cu Atletico Madrid.

De la ora 14:00 urmează tragerea pentru optimile Europa League, iar de la 15:00 pentru aceeași fază din Conference League.

Cum se vor ”împerechea” echipele calificate în optimi

Paris Saint-Germain - FC Barcelona sau Chelsea

Galatasaray Istanbul - Liverpool sau Tottenham

Real Madrid - Sporting Lisabona sau Manchester City

Atalanta - Arsenal sau Bayern Munchen

Newcastle - Chelsea sau FC Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham sau Liverpool

Bodo/Glimt - Manchester City sau Sporting Lisabona

Bayer Leverkusen - Bayern Munchen sau Arsenal

Echipele calificate direct în optimi vs cele calificate din play-off

Direct în optimi:

Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona, Manchester City

Din play-off-ul pentru optimi:

Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen, Newcastle, Atalanta, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Galatasaray Istanbul