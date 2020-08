Florin Gardos a dat cartile pe fata! Intervine Mihai Rotaru peste antrenorii de la Craiova? "O data am avut o intalnire cu el la cearta cu Mangia"

Fostul jucator de la Universitatea Craiova a vorbit despre relatia pe care o are Mihai Rotaru cu antrenorii de la vicecampioana Romaniei.

Gardos a declarat ca finantatorul oltenilor nu ia decizii in locul lui Cristiano Bergodi. De asemenea, el a vorbit si despre conflictul pe care l-a avut cu Devis Mangia, fostul manager al Craiovei.

"Nu e adevarat ca se baga peste antrenor. Eu am avut doua intalniri cu el. O data am avut o intalnire cu el la cearta cu Mangia, iar el mi-a zis ca imi da dreptate, dar el nu se baga peste antrenor. Au fost mai multe episoade cu Mangia. Au zis ca au nevoie de fundas central, iar sase meciuri am stat in tribuna. Am avut clincuri cu el pe aceiasi tema. Am reactionat dupa un meci urat si am fost trimis la echipa a doua, dar si Mangia a reactionat urat. Era coleric.

Si a mai fost un episod in iarna. Eu nu trebuia sa fac cantonamentul cu echipa, la o zi dupa ce am aflat acest lucru a plecat domnul Piturca. L-am sunat pe patron ca sa merg in cantonament pentru ca veneam dupa o perioada grea, iar Mihai Rotaru mi-a zis ca pot merge daca antrenorul ma va lua. Atunci l-am sunat pe domnul Papura si m-a luat", a spus Florin Gardos pentru ProSport.

Tweet Craiova gardos rotaru Citeste si: