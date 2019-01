Bendtner si-a inceput sentinta la "INCHISOARE". Cum arata femeia cu care e obligat sa isi petreaca urmatoarele 50 de zile. FOTO

Nicklas Bendtner a fost condamnat pentru ca i-a rupt maxilarul unui taximetrist.

Fostul atacant de la Arsenal si Milan a fost condamnat in Danemarca la 50 de zile de inchisoare pentru ca a agresat un taximetrist, la finalul unei nopti de pomina in Copenhaga.

A urmat jumatate de an de proces, iar in final, judecatorii danezi l-au pedepsit pe Bendtner cu 50 de zile de inchisoare, transformate in zile de arest la domiciliu cu bratara electronica la picior.

Bendtner nu a mai facut apel si a tinut sa-si ceara scuze. El a mai fost nevoit sa plateasca o amenda de 2000 de euro si sa achite toate taxele de judecata.

In urma incidentului, taximetristul a fost dat afara. Bendtner spune ca atat el cat si victima sa regreta incidentul.

Cat despre fotbal, Bendtner anunta ca nu renunta, ba chiar vrea sa fie apt la startul sezonului din luna martie din Norvegia. Mai are un an de contract cu Rosenborg, iar clubul a anuntat ca il asteapta inapoi.

"Imi doresc ca acest incident sa nu se fi petrecut, nici eu si nici taximetristul, care si-a pierdut locul de munca. Indiferent de cum s-a purtat, nu e ceva la care mi-as fi dorit sa se ajunga", a scris Bendtner pe Instagram, alaturi de o imagine cu bratara de care este legat.

Inchisoarea lui Bendtner poate fi o adevarata "colivie de aur". O va avea alaturi de el in cele 50 de zile de "sentinta" pe iubita sa, modelul international Philine Roepstorff. Cei doi au mers in vacanta in Mexic inainte de condamnare.

