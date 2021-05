Vom avea trei campionate comune cu Republica Moldova! Burleanu a stabilit totul cu omologii de peste Prut

Razvan Burleanu a facut o vizita in tara vecina si a discutat despre unirea unor competitii de juniori.

Razvan Burleanu, presedintele FRF si membru in Consiliul FIFA, impreuna cu federalii Gabriel Bodescu, secretar general adjunct, si Mihai Stoichita, director tehnic, s-a intalnit la Lozova cu seful fotbalului moldovenesc, Leonid Oleinicenco, insotit, la randul sau, de presedintele onorific al FMF, Pavel Cebanu, si de oficialii clubului local. Acestia au vizitat noua baza sportiva si stadionul modernizat din cadrul Complexului Sportiv "Nicolae Simatoc", detinut de FC Codru Lozova. Oficialii celor doua federatii au discutat si infiintarea unor competitii care sa reuneasca echipe de juniori din cele doua tari vecine.

"Din toamna, FRF si FMF planifica derularea unor competitii comune de copii si juniori. Astfel, la categoria de varstă 7-12 ani, se pregateste un concept nou de competitii la nivel de scoli intre Romania si Moldova. La fel, din programul de actiuni comune face parte si competitia Cupa Satelor, la fel pentru juniorii U13.

La nivelul Asociatiilor raionale s-a discutat despre posibilitatea organizarii unei competiții comune intre selectionatele raioanelor. Campioanele ARF Moldova se vor intalni cu campioanele judetelor din Romania intr-o finala anuala.

In perspectiva consolidarii parteneriatului dintre federatiile de fotbal din Moldova si Romania si stabilirea a noi proiecte de colaborare la nivel de asociatii regionale, presedintii celor doua foruri, Leonid Oleincenco si Razvan Burleanu, vor avea mai multe vizite si intrevederi in diferite localitati din tara", au transmis cei de la Codru Lozova pe site-ul oficial.

FOTBALUL DIN MOLDOVA, DOMINAT AUTORITAR DE SHERIFF TIRASPOL SI DE OLIGARHII DIN TRANSNISTRIA

Actiunea vine pe fondul apropierii tot mai puternice dintre cele doua tari, Republica Moldova acceptand sprijin politic, financiar, logistic si medical, in ultimul an, din partea Romaniei si a partenerilor din UE si NATO, dupa schimbarea climatului politic de la Chisinau si in timpul pandemiei de coronavirus. Razvan Burleanu, in calitatea sa de presedinte al FRF, de membru in Consiliul FIFA si membru al Comitetului Executiv UEFA, poate ajuta si fotbalul moldovenesc sa acceseze fonduri si consultanta din partea celor doua foruri internationale, pentru imbunatatirea infrastructurii sportive si pentru dezvoltarea sectorului juvenil.

Divizia Nationala din Moldova este dominata autoritar de Sheriff Tiraspol, care a castigat 19 din cele 30 de campionate disputate pana acum, inclusiv ultimele sase editii. Clubul activeaza in Transnistria, un stat separatist autoproclamat recunoscut doar de Rusia, este finantata de oligarhul Victor Gusan, fost ofiter KGB si apropiat al Kremlinului, are un stadion nou de 13.000 de locuri si una dintre cele mai moderne baze de pregatire din Estul Europei, investeste mult in transferuri si a jucat in grupele Europa League.

In acelasi timp, cluburile de traditie de peste Prut, Zimbru Chisinau, FC Dacia Chisinau, Constructorul Chisinau si FC Nistru Otaci, fie sunt subfinantate, fie s-au desfiintat. FC Codru Lozova ocupa ultimul loc in clasament in aceasta stagiune, dar vrea sa isi dezvolte academia si sa dezvolte un proiect pe termen lung, motiv pentru care a investit in infrastructra din fonduri private, fara sa mai astepte fonduri de la Chisinau.