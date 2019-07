VIDEO | FCSB a ajuns in Republica Moldova! Bataie pe bilete la stadionul din Orhei! INTERES  MAXIM pentru meciul cu vicecampioana Romaniei! Fanii stau de 8 ORE la coada pentru a cumpara bilete

FCSB a ajuns in Moldova pentru duelul din Europa League cu Milsami.

FCSB a ajuns in aceasta dupa-amiaza in Moldova, insa nu s-au cazat in Orhei, ci in Chisinau. Lotului ros-albastrilor s-au alaturat si Diogo Salomao si Thierry Moutinho, ultimele achizitii ale echipei antrenate de Bogdan Andone.

Fanii celor de la Milsami au stat de la 8 dimineata la coada pentru a cumpara bilete la meciul cu vicecampioana Romaniei. In mod normal casele de bilete ar fi trebuit sa se deschida la ora 12:00, dar s-au deschis abia in jurul orei 16:00

FCSB joaca joi seara in direct la PRO TV partida retur din turul 1 al UEFA Europa League contra celor de la Milsami Orhei. Echipa lui Bogdan Andone este mare favorita la calificare dupa 2-0 in partida tur de la Giurgiu dupa dubla lui Florin Tanase. FCSB a avut mici emotii pe finalul partidei dupa eliminarea lui Lucian Filip.

Filip nu a facut deplasarea cu restul echipei pentru partida de joi seara. Cu toate astea, Bogdan Andone a decis sa-i ia pe Thierry Moutinho si Diogo Salomao in Moldova, desi noile achizitii ale FCSB-ului nu vor putea debuta in acest meci, nefiind pe lista UEFA! Ei vor putea fi trecuti pe lista la dubla din turul urmator. In schimb, Ionut Vina nu a facut deplasarea cu echipa, nefiind eligibil.

In turul 2 al Europa League, daca va trece de Milsami, FCSB o va intalni pe castigatoarea dublei dintre Alashkert (Armenia) si Makedonija Skopje (Macedonia). In turul, armenii au castigat pe propriul teren cu 3-1.