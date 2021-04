Razvan Burleanu a dat lovitura! Suma impresionanta pe care o va castiga presedintele FRF dupa ce a fost ales in Consiliul FIFA

Presedintele FRF a reusit sa obtina un loc in Consiliul FIFA.

Razvan Burleanu va deveni, din 20 aprilie 2021, membru al Consiliului FIFA, intrand automat si in Comitetul Executiv al UEFA.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal va ocupa aceasta pozitie pana in 2025, indiferent daca va mai candida sau nu la alegerile FRF de anul viitor.

Pentru jobul de membru al Consiliului FIFA, Burleanu va castiga anual 250.000 de dolari, adica aproximativ 210.000 de euro, potrivit jurnalistului Duncan McKay de la site-ul insidethegames.biz. La aceasta suma se adauga si diurna de 200 de euro pe zi de la FRF si de 500 de euro pe zi de la FIFA, pe care o va incasa la fiecare deplasare in strainatate.

La inceputul lunii decembrie 2020, Razvan Burleanu vorbea despre candidatura la functia de membru in Consiliul FIFA, spunand ca isi doreste sa fie o inspiratie pentru tinerii care cred ca nu au nicio sansa sa ocupe anumite functii.

"Comitetul Executiv m-a nominalizat in unanimitate pentru a candida din partea UEFA la functia de membru in Consiliul FIFA.

E o decizie luata in ultimele zile, o decizie in care am fost incurajat puternic de alti presedinti de federatii din Europa, iar azi m-am bucurat sa regasesc acest sprijin in unanimitate si in randul colegilor din Comitetul Executiv.

Stiu ca va fi o lupta foarte dificila, dar va asigur ca imi voi reprezenta tara cat mai bine posibil. Aceasta candidatura reprezinta o oportunitate unica pentru Romania. Un succes in aceste alegeri ne ofera posibilitatea de a intelege fotbalul la nivel global.

Iar prin acest demers imi doresc sa inspir si alti romani tineri care considera ca anumite domenii sau functii le sunt interzise", spunea Burleanu, care conduce din 2017 grupul de lucru UEFA - Uniunea Europeana, in 2020 fiind si parte a grupului de lucru dedicat strategiei comerciale pentru competitiile echipelor nationale.

Razvan Burleanu este primul roman care devine membru in Consiliul FIFA din 1923 si pana in prezent, adica de la afilierea FRF la FIFA.