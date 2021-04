Burleanu a gasit bani pentru noua nationala a Romaniei! Anuntul facut de FRF dupa ce a decis aparitia unei noi echipe la fotbal! Chivu e dorit selectioner

Din articol Programul nationalei U20 in toamna

Federatia a anuntat un nou sponsor pentru echipele nationale.

Nordis Group, care sustinea pana acum activitatea Comisiei Centrale de Arbitri, se va implica in si la nationalele U19 si U20. Nationala U20 este o aparitie de ultima ora in portofoliul federatiei, pentru aceasta reprezentantiva nou-creata urmand a fi stabilit selectionerul in scurt timp.

"O echipa nationala nou infiintata primeste sprijinul unui brand romanesc de prestigiu pentru a spori performanta tarii noastre pentru Campionatul European U21 din 2023", a spus Burleanu pentru site-ul FRF.

Nordis are 12 ani de activitate pe piata investitiilor imobiliare. Capitalul companiei este 100% romanesc.

Nationala U20 isi va numi in curand un antrenor principal. Conform surselor www.sport.ro, favoritul Federatiei pentru ocuparea postului e Cristi Chivu. Acum la grupele de copii ale lui Inter, Chivu a inceput deja discutiile cu FRF.

"Nationala U20 este destinata generatiilor 2002 si 2003 si isi propune sa ofere continuitate jucatorilor tineri dupa incheierea junioratului. Avem un numar foarte mare de jucatori de perspectiva pe care ii regasim la nivelul Ligii 1, dar si mai jos. In B, avem 50 de jucatori care intra in targetul nationalei U20. Practic, aproape 300 de fotbalisti vor reprezenta baza de selectie pentru nationala U20", a explicat Razvan Burleanu.

Programul nationalei U20 in toamna

2 septembrie: România U20 – Portugalia U20

6 septembrie: Anglia U20 – România U20

7 octombrie: România U20 – Cehia U20

11 octombrie: Germania U20 – România U20

11 noiembrie: România U20 – Polonia U20

15 noiembrie: Italia U20 – România U20