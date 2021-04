Razboi in Liga 1 intre cluburi si FRF! Majoritatea echipelor au semnat protestul impotriva propunerii Federatiei si ameninta cu tribunalul

Federatia Romana de Fotbal propune o noua schimbare in regulament in ceea ce priveste regula U21.

Federatia vrea ca din sezonul urmator, al doilea fotbalist eligibil pentru nationala de tineret sa ramana obligatoriu pe teren pentru cel putin o repriza, iar primul sa fie in continuare integralist. Propunerea va fi discutata in cadrul Comitetului Executiv in cadrul sedintei de joi, de la 12:00.

LPF a organizat o Adunare Generala in cursul zilei de marti pentru a bloca regula propusa de FRF, iar 15 din 16 cluburi au semnat protestul, anunta Gazeta Sporturilor. Cluburile care nu sunt de acord cu noua propunere sunt: FCSB, CFR Cluj, Dinamo, Craiova, Astra, Viitorul, Poli Iasi, FC Botosani, FC Voluntari, Hermannstadt, Sepsi, Chindia, Clinceni si FC Arges. Singura echipa care nu s-a alaturat demersului a fost UTA, care nu a participat nici la Adunarea Generala.

Cluburile din Liga 1 s-au opus cu vehementa si regulii care este impusa acum, care presupune ca echipele sunt obligate sa inceapa meciurile cu doi jucatori eligibili pentru U21, iar unul trebuie sa ramana obligatoriu integralist. Regula a dus la multe discutii, iar cluburile din Liga 1 o 'fenteaza' efectuand schimbari inca din primele secunde ale meciului.