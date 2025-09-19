Invitat la emisiunea Culisele Arenelor, președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, a dezvăluit salariile fostului și actualului selecționer de peste Prut.
Serghei Cleșcenco a plecat imediat după rușinea din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, 1-11 cu Norvegia lui Erling Haaland, și a fost înlocuit cu Lilian Popescu, promovat la reprezentativa de seniori de la naționala Under 19 a Moldovei.
”Oficialul a declarat că salariul lui Lilian Popescu va fi de 3.000 de euro lunar, aceeași sumă pe care o primea și Serghei Cleșcenco.
Fotbaliștii naționalei Moldovei primesc prime de 3.000 de euro pentru victorie și 1.500 de euro pentru remiză, plus bonusuri”, a rezumat MoldFootball intervenția lui Oleinicenco la emisiune.
De ce a fost ales Lilian Popescu selecționer
”Comitetul de antrenori a luat în considerare diverse candidaturi. Per general, am considerat că trebuie să fie totuși un antrenor moldovean, din mai multe motive: trebuie să dezvoltăm antrenorii autohtoni, să dezvoltăm școala de antrenori, să construim viitorul.
Rezultatele recente ale echipei naționale au arătat că selecționerul ar trebui să acorde mai multă atenție jucătorilor din campionatul Moldovei. Formatul campionatului conform sistemului tur-retur-tur în Faza I a fost conceput pentru ca mai mulți fotbaliști locali să fie în vizorul antrenorilor naționalei de seniori și a selecționatei de tineret, pentru a avea mai multă practică de joc”, explicase președintele federației, Leonid Oleinicenco, motivele numirii lui Lilian Popescu în funcția de selecționer al Moldovei.
Moldova și România se vor întâlni pe 9 octombrie pe Arena Națională într-un meci amical.
Va fi, subliniază FRF, ”un moment istoric: primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la București între România și Republica Moldova”.