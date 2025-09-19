Invitat la emisiunea Culisele Arenelor, președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, a dezvăluit salariile fostului și actualului selecționer de peste Prut.

Serghei Cleșcenco a plecat imediat după rușinea din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, 1-11 cu Norvegia lui Erling Haaland, și a fost înlocuit cu Lilian Popescu, promovat la reprezentativa de seniori de la naționala Under 19 a Moldovei.

”Oficialul a declarat că salariul lui Lilian Popescu va fi de 3.000 de euro lunar, aceeași sumă pe care o primea și Serghei Cleșcenco.

Fotbaliștii naționalei Moldovei primesc prime de 3.000 de euro pentru victorie și 1.500 de euro pentru remiză, plus bonusuri”, a rezumat MoldFootball intervenția lui Oleinicenco la emisiune.

