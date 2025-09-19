OFICIAL Ce salariu are selecționerul ”tricolorilor”! Dezvăluirile, făcute de președintele federației înainte de meciul României cu Moldova de pe Arena Națională

Ce salariu are selecționerul &rdquo;tricolorilor&rdquo;! Dezvăluirile, făcute de președintele federației &icirc;nainte de meciul Rom&acirc;niei cu Moldova de pe Arena Națională Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

În ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial, naționala de peste Prut s-a făcut de râs: 1-11 cu Norvegia.

TAGS:
MoldovaLilian PopescuLeonid OleinicencoEchipa NationalaSerghei Clescenco
Din articol

Invitat la emisiunea Culisele Arenelor, președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, a dezvăluit salariile fostului și actualului selecționer de peste Prut.

Serghei Cleșcenco a plecat imediat după rușinea din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, 1-11 cu Norvegia lui Erling Haaland, și a fost înlocuit cu Lilian Popescu, promovat la reprezentativa de seniori de la naționala Under 19 a Moldovei.

”Oficialul a declarat că salariul lui Lilian Popescu va fi de 3.000 de euro lunar, aceeași sumă pe care o primea și Serghei Cleșcenco.

Fotbaliștii naționalei Moldovei primesc prime de 3.000 de euro pentru victorie și 1.500 de euro pentru remiză, plus bonusuri”, a rezumat MoldFootball intervenția lui Oleinicenco la emisiune.

De ce a fost ales Lilian Popescu selecționer

”Comitetul de antrenori a luat în considerare diverse candidaturi. Per general, am considerat că trebuie să fie totuși un antrenor moldovean, din mai multe motive: trebuie să dezvoltăm antrenorii autohtoni, să dezvoltăm școala de antrenori, să construim viitorul.

Rezultatele recente ale echipei naționale au arătat că selecționerul ar trebui să acorde mai multă atenție jucătorilor din campionatul Moldovei. Formatul campionatului conform sistemului tur-retur-tur în Faza I a fost conceput pentru ca mai mulți fotbaliști locali să fie în vizorul antrenorilor naționalei de seniori și a selecționatei de tineret, pentru a avea mai multă practică de joc”, explicase președintele federației, Leonid Oleinicenco, motivele numirii lui Lilian Popescu în funcția de selecționer al Moldovei.

Moldova și România se vor întâlni pe 9 octombrie pe Arena Națională într-un meci amical.

Va fi, subliniază FRF, ”un moment istoric: primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la București între România și Republica Moldova”.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De la ce vârstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți
De la ce v&acirc;rstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
Fotbalistul rom&acirc;n din naționala Irlandei răsp&acirc;ndește teroarea pe gazon &icirc;n cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol &icirc;ntr-un sfert de oră
Fotbalistul român din naționala Irlandei răspândește teroarea pe gazon în cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol într-un sfert de oră
ULTIMELE STIRI
Olympique Lyon &ndash; Angers, 21:45, LIVE pe VOYO. Trupa lui Fonseca poate egala liderul PSG
Olympique Lyon – Angers, 21:45, LIVE pe VOYO. Trupa lui Fonseca poate egala liderul PSG
FC Botoșani &ndash; FCSB, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Campioana e &icirc;n criză și caută declicul
FC Botoșani – FCSB, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Campioana e în criză și caută declicul
Atletul din Kenya &icirc;nrolat fără voia sa &icirc;n armata Rusiei și trimis &icirc;n război! &rdquo;Mi-au spus că voi lupta sau voi muri&rdquo;
Atletul din Kenya înrolat fără voia sa în armata Rusiei și trimis în război! ”Mi-au spus că voi lupta sau voi muri”
Are doar 28 de ani și vrea să intre &icirc;n istoria sportului cu motor! Candidează la șefia FIA
Are doar 28 de ani și vrea să intre în istoria sportului cu motor! Candidează la șefia FIA
FCSB &icirc;și așteaptă fanii la Botoșani! C&acirc;t costă un bilet la meciul de vineri seară
FCSB își așteaptă fanii la Botoșani! Cât costă un bilet la meciul de vineri seară
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul făcut de olandezi &icirc;nainte de Go Ahead Eagles &ndash; FCSB: &rdquo;Nu este vorba că nu &icirc;i lăsăm &icirc;n oraș!&rdquo;

Anunțul făcut de olandezi înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: ”Nu este vorba că nu îi lăsăm în oraș!”

Ungaria - Rom&acirc;nia 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

Ungaria - România 3-2 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

CFR, zguduită din temelii: Neluțu Varga riscă să piardă stadionul. Decizia instanței, devastatoare!

CFR, zguduită din temelii: Neluțu Varga riscă să piardă stadionul. Decizia instanței, devastatoare!

Unic &icirc;n istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane &icirc;n Frankfurt &ndash; Galatasaray

Unic în istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane în Frankfurt – Galatasaray

Gigi Becali a acceptat! FCSB &icirc;și schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

Gigi Becali a acceptat! FCSB își schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux &icirc;n care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști

Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști

CITESTE SI
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

stirileprotv Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!