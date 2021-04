EXCLUSIV | "Nici nu a luat BAC-ul, sa ne explice domnii de la FRF cum are licenta PRO! / Nu ai IQ care sa te ajute!" Scandal imens in direct! Banii, principala problema

Doi fosti coechipieri sunt la 'cutite' dupa un scandal care a escaladat din cauza banilor.

Valeriu Rachita (50 ani) si Daniel Chirita (47 ani) au declansat un adevarat 'razboi', in ciuda faptului ca antrenorul i-a botezat baiatul, Chirita il acuza pe Rachita ca vrea sa-i fure baza sportiva din Ploiesti, baza in care a investit aproximativ un milion de euro.

Cei doi au fost invitati la 'Ora exacta in sport', acolo unde conflictul a escaladat, iar fostii coechipieri si-au aruncat cuvinte grele.

Daniel Chirita: Eu in 2003 am luat o baza, am facut contract de inchiriere pe 16 ani, a expirat pe 31 decembrie in 2020, in acest contract, m-am angajat sa fac vestiare, am investit aproape un milion de euro in baza timp de 19 ani.

In 2003 am vrut sa fac o tribuna, Primaria nu detinea acte de proprietate. Am dat in judecata Primaria, ma judec cu ei, iar in 2019-2020, cei de la CSM, cu care am contractul au venit si mi-au cerut evacuarea cladirilor si neplata chiriei in ultimii 7 ani. Eu nu i-am mai platit, am intrat in conflictul cu Primaria, ei trebuie sa faca dovada ca sunt proprietarii bazei.

Organigrama CSM-ului nu face referire la baza mea. Pentru ca domnul Vivi Rachita a fost investit in functie la CSM la sfarsitul lui 2020, nu stiu ce functie, asta vreau sa ma lamureasca, nu stiu ce functie. Informandu-ma si scotand anumite acte, dansul este angajat la CSM ca antrenor coordonator, nu are nicio functie de director sau consilier, si le-a atribuit singur.

Valeriu Rachita: Sa incepem cu sfarsitul, la CSM, pe contracte de activitate sportiva nu exista organigrama. Contractul pe care l-a aratat domnul este schimbat pentru a ajuta in clasificarea Academiei de Fotbal.

A spus ca a venit in 2003 si a facut baza, contractul e din 2006 si a expirat pe 01.01.2021. E o sentinta definitiva prin care CSM a castigat chiria pe ultimii 9 ani, pe care domnul nu i-a mai platit. Nu are nimeni nimic cu domnul Chirita, eu mai ales, nu am treaba. Dar pentru afirmatiile facute, sa vina cu probe in instanta. Daca are document si dovada ca eu sunt in spatele proceselor, sa le arate.

D.C: Discutia nu e din 2019, in 2010-2011 m-a dat afara de la Petrolul, facusem contract pe trei ani, venisem de la UTA. A zis sa vin in proiectul lui, pentru ca vrea sa ajungem in Liga 1: 'Ajungem in Liga 1, promovam si iti dau un meci de retragere'

Eu am facut rezilierea in cuvantul lui, a spus ca o sa imi primesc banii, nu am primit nimic. A vorbit un prieten cu el, apoi m-a sunat sa ma ameninte: 'O sa ma tin de capul tau, o sa te distrug!' 10 ani dupa ce nu a mai fost la Primarie si langa primar, a venit in 2019-2020 si au inceput atacurile asupra mea.

Tu in contract esti antrenor. In primul rand, ca sa fii trebuie sa ai diploma de BAC, nu stiu daca o ai, trebuie sa faci dovada ca ai diploma de BAC, trebuie sa dovedesti ca ai licenta PRO. Parerea mea, 99% sau chiar 100%, el nu are BAC-ul luat. Are licenta PRO luata...trebuie sa ne explice domnii de la FRF cum a luat-o.

V.R: Esti penibil! Nu am mai auzit de mult asa penibilitate. Opreste-te! Tu nu ai lectii care sa te ajute sa porti un dialog. Nu prea ai IQ-ul care sa te ajute sa vorbesti. Nu are legatura cu realitatea ce zice. Referitor la bani, isi aduce el aminte de acum 12 ani...? E o minciuna.

Referitor la licenta mea PRO, el trebuie sa inteleaga ca eu mi-am terminat liceul in '89, pe vremea lui Ceausescu. Nu se puteau face ca acum, sa iei diplome sau licente asa pe bani. In '89 se facea scoala. In 2003-2004, mutandu-ma, unele documente au fost pierdute. M-am dus la liceu, m-am interesat ce trebuie facut. A trebuit sa dau in Monitorul Oficial un anunt ca mi-am pierdut diploma de BAC, iar liceul mi-a eliberat adeverinta si foaie matricola. Nu poti sa te duci la licenta PRO sa te inscrii fara o adeverinta.

Se pot demonstra astea, dar il astept pe domnul Chirita in instanta sa demonstreze acuzatiile pe care le face.

D.C: Sunt convins, cand s-a dus sa isi ia licenta s-a facut pe spaga. Stiti ce s-a intamplat in perioada lui Mircea Radulescu. El 100% nu s-a prezentat cu diploma de BAC. In 2010-2011 in Divizia B stateai pe 10 000 de euro salariu din bani publici la Petrolul Ploiesti.

V.R: Esti un mincinos! Esti un mitoman!