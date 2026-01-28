EXCLUSIV Fostul jucător de la FCSB a analizat "bomba" lui Gigi Becali din iarnă: „Singura lui problemă”

Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB s-a întărit în această iarnă prin aducerea a doi jucători.

FCSB s-a întărit în perioada de transferuri de iarnă prin aducerile lui Andre Duarte și Ofri Arad, ambii veniți liberi de contract după despărțirea de echipele lor.

Fundașul portughez a debutat la FCSB în dezastrul din etapa trecută 1-4 cu CFR Cluj, iar Gigi Becali nu a fost tocmai mulțumit de ceea ce a arătat Duarte.

De cealaltă parte, Ofri Arad nu a jucat încă pentru campioana României, dar israelianul nu va avea o muncă ușoară, având în vedere forma salbă a campioanei României.

Florin Gardoș consideră că Ofri Arad este plus pentru FCSB

Florin Gardoș a comentat în exclsivitate pentru Sport.ro mutările făcute de roș-albaștri în acesta perioadă de transferuri.

Fostul fundaș și actualul manager general de la Chindia Târgoviște consideră că FCSB a adus un jucător valoros, dar a semnalat singura problemă pe care ar putea-o avea mijlocașul israelian la FCSB.

„Pe Ofri Arad nu prea îl știu, știu doar CV-ul și faptul că are o anumită experiență internațională, asta sigur contează foarte mult. 

Cred că singura lui problemă ar fi legată de cât de repede se va integra și dacă se va integra, atunci ar trebui să fie un plus.”, a declarat Florin Gardoș în exclusivitate pentru Sport.ro.

Mijlocașul din Israel a semnat un contract valabil două sezoane și jumătate cu campioana României și va încasa lunar nu mai puțin de 20.000 de euro.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, conform Transfermarkt.

Ce a spus Florin Gardoș despre aducerea lui Andre Duarte

Gardoș consideră că Andre Duarte are potențialul a se impune în primul 11 al echipei patronate de Gigi Becali. Gardoș a amintit de evoluțiile excelente ale portughezului de 28 de ani.

„În momentul în care aduci niște jucători, încerci să îți faci o analiză și să aduci ce ai nevoie. Duarte este un jucător care s-a cam impus pe unde a fost, și în Ungaria și când a fost la FCU Craiova, spune multe și asta despre un fotbalist. 

În rest, îmi aduc aminte din cum a juca el în România, dar a mai trecut ceva tim de atunci, nu știu la cel nivel mai e. Sigur va fi un jucător cel puțin la nivelul celorlalți, mai ales la ce am văzut sezonul ăsta (n.r. la FCSB).”, a declarat Florin Gardoș în exclusivitate pentru Sport.ro.

Andre Duarte a venit liber de contract de la formația din Ungaria Ujpest FC.

800.000 de euro este cota fundașului trecut pe la FCU Craiova, conform site-ului de specialitate Transfrmarkt.com.

