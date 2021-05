"Ai 40 de meciuri sa termini pe 3 si dupa trebuie sa mai joci si baraj!" Sorin Cartu, nemilos cu noile reguli ale FRF-ului! Ce spune de jucatorii U21

Membru in conducerea CSU Craiova, Sorin Cartu nu s-a abtinut si a dat cartile pe fata.

Fost antrenor al mai multor echipe din Liga 1, printre care FCSB, CFR sau Craiova, Sorin Cartu este actualmente membru in conducerea executiva a CSU Craiova, iar regulile impuse de FRF, cea cu jucatorii U21 si barajul dintre primul loc din playout si locul 3 din Liga 1 pentru Cupele Europene, nu i se par deloc bune.

"Eu am fost intotdeauna impotriva introducerii obligatorii a jucatorilor U21. Pentru mine, mi se pare ca trebuie sa-ti castigi locul in echipa, indiferent de varsta. Asta e pricipiul meu, ca orice loc trebuie castigat. Eu in momentul in care am venit la Craiova erau 7 atacanti. Nu m-a bagat nimeni fortat. Si uite, ca am crescut, si pe langa mine, si altii.

Eu cred ca sunt unul dintre antrenorii care au promovat tineri in Romania, insa care au meritat. Cum poate un premiant sa joace cu un corigent? Nu exista asa ceva. Noi ne-am castigat locul in playoff si la final trebuie sa jucam cu locul 7 din playout, care nu a fost atat de buna ca noi.

E o premiera incredibila, nu exista asa ceva. Locul 3 in toata lumea e premiat. Daca Romania termina pe 3 la Olimpiada, jucatorii aia sunt premiati pe viata. Nu e posibil sa joci un baraj pentru Cupele Europene, dupa ce si-a castigat locul 3 dupa 40 de meciuri jucate", a spus Sorin Cartu la Ora Exacta in Sport.