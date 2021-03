"FRF si LPF impart in mod egal costurile necesare!" Razvan Burleanu, ANUNTUL MOMENTULUI despre implementarea VAR in Romania! Ce a spus presedintele FRF

Razvan Burleanu a prezentat concluziile sedintei Comitetului Executiv al FRF.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal a sustinut conferinta de presa in care a prezentat concluziile CEx legate de unul dintre subiectele momentului: implementarea arbitrajului video in Liga 1.

Razvan Burleanu a declarat ca atat FRF, cat si LPF vor co-finanta costurile pregatirii arbitrilor, fiecare urmand sa achite cate 250 000 de euro in primul an.

"Am agreat ca nu este ilegal ca LPF sa sustina financiar pregatirea arbitrilor pentru implementarea VAR la nivelul Ligii 1. Am prezentat si care sunt proiectele finantate de FRF din banii primiti din fondurile FIFA, si respectiv UEFA.

FRF si LPF vor imparti in mod egal costurile necesare pregatirii arbitrilor din fonduri proprii. Fondurile se ridica in primul an la 500 000 de euro, in anul doi estimam un cost de aproximativ 100 000 de euro, iar in al treilea an un cost de 150 000 de euro.



Se recunoaste autoritatea si rolul CCA in a asigura managementul implementarii VAR si a garanta integritatea unei bune implementari a proiectului. O alta concluzie este ca nu se va apela la drepturile financiare ale cluburilor din Liga 1 si nici nu se vor percepe taxe suplimentare in primul an.

Cluburile au declarat ca ar fi de acord ca din cotizatia anuala pe care o platesc catre LPF sa mearga spre proiect.

FRF va identifica resurse suplimentare pentru a putea aloca suma de 250 000 de euro in primul an, 50 000 de euro in anul doi si 75 000 de euro in al treilea an.

Daca la finalul lunii aprilie vom fi gata, daca LPF va reusi sa identifice cei 250 000 de euro necesari pentru a co-finanta acest proiect, FRF dispune deja de aceste resurse. La finalul lunii aprilie vom putea semna contractul intre partile angrenate si de acolo sa curga termenul pe care il cunoasteti si de care avem nevoie pentru a avea primele meciuri in Romania utilizand tehnologia de tip VAR", a spus Razvan Burleanu la conferinta de presa.