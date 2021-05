Turneul de pregatire pentru Jocurile Olimpice este in pericol! FRF, nevoita sa gaseasca adversari pentru echipa nationala

Mutarea turneului preolimpic de la Toulon in toamna a destabilizat toate planurile Federatiei Romane de Fotbal.

Nationala urma sa participe in perioada 30 mai – 13 iunie la un turneu in Franta, inaintea Jocurilor Olimpice, dar acesta a fost mutat in toamna din cauza pandemiei provocate de COVID. Tentativa de a muta turneul in Austria a cazut rapid.

FRF nu are mult timp la dispozitie pentru a gasi o solutie. Razvan Burleanu si echipa sa doresc sa organizeze un turneu in Spania sau Elvetia, dar intentiile lor trebuie sa coincida cu echipele nationale care vor sa participe la aceasta pregatire. In caz ca nu se fructifica cele doua variante, oficialii FRF iau un calcul si un turneu la Mogosoaia, unde vor invita oaspeti, preferabil din afara Europei, interesati de jocurile de pregatire.

Valul trei de coronavirus a impiedicat delegatia FRF sa ajunga in Japonia pentru a alege locatiile de cazare si antrenament. Romania va disputa meciurile din Grupa B la Kashima și Sapporo.

Radoi avea de gand sa ajunga in Japonia cu doua saptamani inaintea primului meci, care va fi pe 22 iulie contra celor de la Honduras, dar masurile sanitare extreme impuse de organizatori nu permit intrarea in tara atat de devreme.

O varianta accesibila ramane China, pentru ca tricolorii sa se obisnuiasca cu temperatura si fusul orar, urmand sa decoleze spre Tokyo in pragul primului meci.

Programul Romaniei in Grupa B a Jocurilor Olimpice:

22.07. – ora 14:00 - Honduras – Romania

25.07. – ora 14:00 - Romania – Coreea de Sud

28.07. – ora 11:30 - Romania – Noua Zeelanda