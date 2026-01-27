PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

Europa League
PAOK Salonic a solicitat amânarea partidei cu Lyon după tragicul accident din România.

Grecia este în stare de șoc, după vestea teribilă venită din România. Șapte suporteri ai echipei din Salonic și-au pierdut viața, iar alți trei sunt internați în spital, după ce microbuzul care îi transporta spre Franța, pentru duelul cu Lyon, s-a izbit violent de un camion.

Clubul patronat de Ivan Savvidis a reacționat prompt și a încercat să obțină o amânare a partidei din Europa, considerând că fotbalul trece în plan secund într-un astfel de moment dramatic. Totuși, forul european a respins solicitarea grecilor.

Mobilizare generală la ordinul lui Ivan Savvidis

Oficialii lui PAOK au emis un comunicat detaliat în această seară, explicând pașii făcuți de club imediat după aflarea veștii și confirmând refuzul primit de la Nyon. Clubul a anunțat că va suporta toate cheltuielile și că a trimis deja reprezentanți la locul accidentului.

„Imediat ce s-a aflat vestea tragediei de nedescris, a avut loc o ședință sub conducerea lui Ivan Savvidis. Președintele a dat directive și a cerut să se facă totul pentru elucidarea cauzelor accidentului, îngrijirea răniților, repatrierea trupurilor neînsuflețite și sprijinirea familiilor. 

Marios Tsakas, membru al Consiliului de Administrație, pleacă imediat în România, însoțit de avocați, pentru a face toate demersurile necesare, pentru a consemna faptele corect și pentru a sprijini răniții. 

S-a luat legătura cu Maximos și cu miniștrii de Interne, Sănătății și Protecției Cetățeanului, pentru cea mai bună comunicare și coordonare cu autoritățile din România. S-a luat legătura cu Ambasada noastră la București și reprezentanții acesteia au plecat spre locul tragediei. Faptul că vom suporta toate cheltuielile este de la sine înțeles. 

Am comunicat cu UEFA. Amânarea meciului este imposibilă. Suntem în contact cu forul european pentru a face tot ce este necesar pentru a ne exprima doliul. De asemenea, steagurile de la Toumba vor fi coborâte în bernă”, se arată în comunicatul clubului.

Meciul Lyon - PAOK Salonic se joacă joi, de la ora 22:00, în ultima etapă din grupa principală a Europa League.

