Iorgulescu nu este de acord cu noua regula U21 propusa de Burleanu! Argumentul sefului LPF

Razvan Burleanu si Gino Iorgulescu au pareri diferite in legatura cu noua regula U21.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal a spus ca din sezonul viitor doreste sa clarifice regula U21, pentru a nu mai vedea jucatori scosi de pe teren in primele minute ale meciului. Razvan Burleanu vrea ca un jucator sa fie prezent pe tot parcursul meciului, iar altul sa joace cel putin o repriza.

Gino Iorgulescu sustine ca aceasta regula este greu de implementat si ca presedintii de cluburi ii solicita sa fie un singur jucator eligibil pentru nationala mica pe teren.

"Noi avem pozitia presedintilor de cluburi, care au solicitat sa fie doar un jucator U21 in teren 90 de minute. Noi avem doar doi reprezentanti, si cu mine trei, in Comitetul Executiv, vom vedea cum o scoatem la capat. Cluburile vor un singur jucator sa fie 90 de minute in teren.



Dacă CEX aproba ca doi jucatori sa fie de anul viitor, este foarte greu. In momentul in care ti se impun doi, trebuie sa ai vreo cinci, ca mai sunt cartonase, se mai accidenteaza. Ar afecta si echipele care merg in cupele europene", a declarat Iorgulescu la conferinta de presa.

