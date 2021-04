BREAKING NEWS | Radoi a luat decizia finala: ramane la nationala Romaniei! "S-a intalnit cu Burleanu si cu Stoichita!"

Radoi are in continuare parte de sustinerea FRF.

Mirel continua ca selectioner, anunta consilierul lui Burleanu, Andrei Vochin. Antrenorul nationalei a fost bagat in sedinta la sosirea din Armenia. Partile au convenit sa continue colaborarea.

"Mirel se bucura de sustinerea Federatiei. A fost o sedinta in ziua sosirii din Armenia, s-a intalnit cu Burleanu si Stoichita. Au stat o ora, doua si a primit sustinerea celor doi, a FRF. Ramane la nationala. Continua ca selectioner al Romaniei. I s-a cerut un material de analiza, pe care sa-l furnizeze cu staff-ul sau. Sa-si analizeze fiecare faptele bune si sa se stie cum se continua", a spus Vochin la Telekom Sport.

Oficialul refuza sa puna responsabilitatea rezultatelor pe seama jucatorilor Romaniei, dar gaseste o problema comuna cu care nationala s-a confruntat indiferent cine a fost pe banca in ultimii ani.



"Jucatorii sunt ultimii vinovati. Ei treuie adusi in starea de meci de care e nevoie. Deranjant pentru mine e ca in fiecare meci cel mai bun jucator a fost Nita. El e constant. Ma uit pe cifre, le consult si le las acolo. Cu Macedonia de Nord, a fost caderea din final, care s-a repetat si cu Armenia, si cu Irlanda de Nord, si cu Norvegia, si cu Daum. Au tot fost lucrurile astea si intrebarea este: e o problema fizica? E una mentala?", a comentat Vochin.