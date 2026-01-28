"Oli" e pregătit fizic, a întrecut așteptările în finalul meciului cu UTA, iar prestația bună și hype-ul creat în jurul său aproape că-l obligă pe antrenor să-i ofere tricoul de titular. Unde și cu ce costuri?



Pe masa antrenorului se află un "caz" pe care-l dorește fiecare tehnician: Gâlcă e forțat să facă loc unui jucător de valoare, peste media campionatului, dar fără să deranjeze prea mult angrenajul deja uns cu care s-a înscris în lupta la titlu. Există trei variante, după cum urmează.



Varianta #1: Moruțan decar, dispare un mijlocaș central



Este și opțiunea pe care fanii și oamenii de fotbal din jurul Rapidului au așteptat-o din momentul în care transferul a devenit oficial. O mutare logică în actualul context, dar pe care Gâlcă a ezitat s-o facă în partida de la Arad.



În acest sistem, un 4-2-3-1 cu doi mijlocași centrali (Christensen și unul dintre Keita, Grameni, Hromada și Vulturar), Moruțan ar fi distribuit pe poziția de număr zece, în spatele lui Paraschiv sau al lui Koljic, cu Dobre și Petrila rămași pe pozițiile clasice de pe cele două benzi ale atacului.



Ce câștigă Rapidul? Evident, un mare plus la capitolul imaginație, cu un fotbalist ca Moruțan, capabil să citească jocul și să-și pună în valoare coechipierii prin pase exacte, și cu Christensen, un jucător care poate iuți ritmul la mijlocul terenului, un cărător de balon care are și parametri fizici buni.



Ce ar pierde? Nivelul de agresivitate ar fi mai scăzut, Christensen fiind, până acum, fotbalistul cel mai ofensiv din linia de trei de la mijloc. Coborârea lui în fața apărării ar face ca Grameni să sară din schema, iar Keita, Hromada și Vulturar să se bată pe un singur loc de titular. Practic, un unic "distrugător", ceva mai puțină forță fizică și un Christensen ținut mai departe de poarta adversă.



Varianta #2: Moruțan, inter în 4-3-3



Dintre toate pozițiile pe care a evoluat de-a lungul carierei, cea de inter într-un sistem cu trei în compartimentul median a fost cea mai puțin întâlnită pentru Moruțan. Totuși, fostul fotbalist de la Galatasaray are calitățile necesare pentru a se integra acolo: e tehnic, destabilizează, simte spațiile între liniile adverse și poate fi tot timpul cu fața la poartă.



Într-o asemenea formulă de joc, Rapid ar miza tot pe un închizător care să dea echilibru la mijlocul terenului și tot pe Christensen și Moruțan drept mijlocași ofensivi. Și ar putea jongla între un 4-1-4-1 pe fază de atac și un 4-5-1 pe fază de apărare. Cu mențiunea că Moruțan ar avea de îndeplinit și sarcini defensive, capitol la care nu a strălucit niciodată în carieră. Și ar fi nevoit să se achite de ele într-o zonă a terenului în care mai activează Dobre și Manea, doi jucători cu un nivel fizic ridicat, printre cei mai buni alergători din Superligă.



E de așteptat ca Gâlcă să prefere această abordare în meciurile în care e sigur că echipa sa va avea posesia și va fi nevoită să desfacă o apărare aglomerată a adversarului.



Varianta #3; Moruțan în dreapta, dispare Petrila



Al treilea scenariu e chiar cel pe care Gâlcă l-a preferat la Arad: Moruțan trimis în partea dreaptă a atacului, Alex Dobre mutat în stânga și Claudiu Petrila trecut pe bancă. Deși a dat roade contra formației lui Mihalcea, abordarea ar fi una care ar aduce multe semne de întrebare, mai ales că Dobre și Petrila au dat senzația că sunt de neatins până la venirea lui Moruțan.



În primul rând, trecerea pe bancă a lui Petrila ar fi o problemă în sine. Claudiu a fost mult timp cel mai bun jucător din Giulești, a avut momente în care a tras echipa după el și, cu siguranță, ar interpreta semnalul din partea lui Gâlcă drept o lipsă de încredere.



În al doilea rând, Gâlcă ar trebui să schimbe poziția celui mai bun jucător al Rapidului, care, întâmplător, e și golgheterul campionatului. Randamentul lui Dobre în dreapta e unul excelent, flancul funcționează foarte bine alături de Manea, iar o eventuală venire în stânga ar da peste cap multe dintre automatismele de joc ale fostului lider al Superligii. Contraargumentul? L-ar duce pe Moruțan pe poziția care-i convine cel mai mult, pe care a dat un randament neașteptat la națională (cele două pase de gol din celebrul egal cu Elveția, 2-2, au fost trimise de Moruțan lui Mihăilă din poziția de atacant dreapta).



Înaintea meciului cu U Cluj, e clar că Olimpiu va funcționa ca o sperietoare pentru adversari, indiferent de poziția pe care va fi folosit. Oponenții nu vor mai putea citi la fel de ușor jocul Rapidului, concurența de la mijloc în sus crește, iar Giuleștiul primește un fotbalist tehnic, imprevizibil și cu sclipiri. Exact ce-i place și ce i-a plăcut întotdeauna!

