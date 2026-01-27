Campioana europeană, Franța, în pericol să nu prindă semifinalele 195 de goluri marcate într-o singură zi, la Campionatul European de Handbal Masculin. Luni, 26 ianuarie a fost ziua în care Spania a reușit să oprească la numărul trei seria înfrângerilor consecutive, semnând un prim succes în grupa principală chiar în fața Franței. Fabregas și Prandi au marcat împreună doar cinci goluri pentru campioana europeană în exercițiu, iar Franța este acum „încolțită” de gândul unui meci cu Germania care va stabili numele echipei care va reuși calificarea în semifinalele competiției. Franța - Germania, duel de foc pentru un loc în semifinalele Europeanului de Handbal Masculin Spania - Franța 36-32



Norvegia a egalat Portugalia în finalul partidei În debutul zilei, Portugalia și Norvegia au încheiat la egalitate, scor 35-35, într-un rezultat care a anihilat șansele ambelor naționale de a mai visa la penultimul act al întrecerii. Norvegia a fost echipa care a egalat, în finalul jocului, chiar dacă a condus cu un gol, 18-17, la pauză. Portugalia - Norvegia 35-35



Gidsel și Pytlick, 16 goluri contra Germaniei Finalul serii a văzut-o pe Danemarca intrându-și mai departe în formă, vicecampionii europeni ajungând la trei victorii la rând. Danezii i-au învins la cinci goluri diferență pe germani, care au suferit al doilea eșec la EHF EURO 2026, după cel care le-a fost administrat de sârbi. Gidsel și Pytlick au înscris câte opt goluri în poarta Germaniei. Danemarca - Germania 31-26 Franța - Germania, bătălie „ca în Ardeni” pentru un loc în semifinalele EURO 2026 Cu o etapă rămasă de disputat în Grupa 1, Danemarca - actualemente lider, cu 6 puncte, la egalitate cu Germania - pare principala favorită la calificarea în semifinale, având meci cu Norvegia, în ultima etapă. Franța și Germania se vor întâlni în meci direct pentru a stabili numele celei de-a doua grupări calificare în penultimul act. Meciul decisiv dintre francezi și germani va fi miercuri, 28 ianuarie, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO.



Meciurile programate la EHF EURO 2026 marți, 27 ianuarie 16:30 - Elveția - Islanda

19:00 - Slovenia - Croația

21:30 - Suedia - Ungaria Toate partidele sunt în direct și în exclusivitate pe VOYO.

