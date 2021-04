Fotbalul romanesc trece la nivelul urmator! FRF a lansat Academia Nationala de Fotbal! Ce a declarat Burleanu despre acest proiect

Federatia Romana de Fotbal a anuntat astazi lansarea oficiala a Academiei Nationale de Fotbal.

ANF isi propune sa schimbe fata fotbalului romanesc, investind in educatia si calitatea sportului romanesc. Federatia Romana de Fotbal isi doreste sa profesionalizeze specialistii cluburilor sportive, in speta cele de fotba, pentru a duce sportul rege la urmatorul nivel, strategia fiind una pe termen mediu si lung.

Forurile care conduc fotbalul mondial si european, atat FIFA, prin fostul antrenor al lui Arsenal, Arsène Wenger (actual Director de Dezvoltare Globala a Fotbalului al FIFA), cat si UEFA, prin Thomas Junod (Director al UEFA Academy), au transmis mesaje de sustinere pentru noul proiect educational al Federatiei Romane de Fotbal. Lor li s-au alaturat Presedintele Federatiei Portugheze de Fotbal, Fernando Gomes, fostul international francez Florent Malouda (Ambasador UEFA), dar si presedintele Asociatiei Cluburilor Europene (ECA) si al clubului Juventus Torino, Andrea Agnelli.

"Inainte de toate trebuie sa mentionez ca educatia este un concept cheie in jurul careia toata atentia si investitiile noastre vor fi concentrate in anii urmatori mai ales ca trebuie sa introducem acest lucru in noua strategie de promovare a fotbalului pe care o vom lansa anul acesta. Astazi, prin lansarea Academiei Nationale de Fotbal ne dorim sa Contribuim la aceasta viziune.

ANF pe care o lansam astazi isi propune sa fie cel mai important furnizor de servicii educationale in sport din Romania. Viziunea din spate este ca ne dorim sa contruim un model organizational pentru cluburlie de fotbal din tara, in contextul Europei Centrale si de Est, intr-o paradigma care are la baza trei perspective: fotbal, buisness si comunitate. Ceea ce ne dorim prin acest proiect al Academiei este sa pregatim si sa contruim toti ptofesionistii din spatele unei echipe de fotbal.

Trebuie sa recunosc ca feedback-ul a fost unul pozitiv in toate etapele de implementare ale acestui proiect. Fara indoiala, managementul fotbalului din Romania s-a profesionalizat in ultimii ani. Dinamica de transformare este cea care trebuie insa accelerata si de aici si rolul Federatiei Romane de Fotbal, prin implicarea extrem de puternica la nivel educational.

Ca Federatie ne dorim extrem de mult sa contribuim la elaborarea si implementare aunor strategii tehnice la nivelul fiecarui club de fotbal din Romania. Din perspectiva de busniess ceea ce ne dorim este sa construim un ecosistem in care cluburile sa se poata dezvolta sustenabil pe termen lung, intelegand riscul.

Am urmat niste modele de succes, din occident, de aceea vom gasi la Bucuresti experti internationali in toate etapele de implementare ale acestui proiect asa cum vom beneficia de cea mai inalta expertiza dinspre UEFA si FIFA, doua organizatii care si-au oferit deja sustinerea", a fost discursul lui Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal.

Federatia a lansat si o platforma de eLearning, pentru a sprijini acest demers.