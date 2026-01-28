Veste fantastică despre Michael Schumacher!

Veste fantastică despre Michael Schumacher! F 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fost pilot de Formula 1, Michael Schumacher n-a mai fost văzut în public de la accidentul de schi din decembrie 2013!

TAGS:
Michael SchumacheraccidentFormula 1
Din articol

La nivel public și oficial, puține sunt informațiile cunoscute despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher, dar recent au apărut vești pozitive!

Conform informațiilor din presa din Anglia, Michael Schumacher poate acum să stea în șezut și nu mai este imobilizat la pat după ani de terapie fizică. Legenda din Formula 1 nu a mai fost văzută în public de la accidentul de schi din decembrie 2013, care i-a provocat o leziune cerebrală care i-a schimbat viața.

Michael Schumacher, progrese importante în recuperare

Neamțul a fost îngrijit de soția sa, Corinna, și de o echipă de profesioniști din domeniul sănătății de când s-a lovit la cap de o piatră în timp ce schia în Meribel, în Alpii Francezi.

Michael Schumacher

  • Michael Schumacher 12
×
Michael Schumacher: "Vreau sa redevin campion mondial!"
VIDEO: Michael Schumacher a testat noul bolid Mercedes GP2!
ÎNAPOI LA ARTICOL

El a fost ținut în comă indusă medical timp de câteva luni înainte de a se întoarce acasă, la Lacul Geneva.

Starea lui a fost învăluită în secret în ultimii ani, familia lui Michael protejându-i cu atenție viața privată. Acum, la 57 de ani, călătorește între proprietățile sale din Elveția și Mallorca și au apărut vești pozitive despre starea lui de sănătate.

Britanicii dezvăluie că Michael Schumacher se simte mai bine în ultima perioadă

Publicația britanică The Daily Mail relatează că Schumacher este acum capabil să stea în șezut și, prin urmare, poate fi mutat în jurul proprietăților sale. Deși nu poate merge, germanul nu mai este imobilizat la pat și poate fi transportat cu ajutorul asistentelor medicale și al personalului medical.

Familia locuiește în continuare în casa lor de 50 de milioane de lire sterline din Gland, Elveția, pe malul Lacului Geneva. Dar ei locuiesc și într-un conac de 30 de milioane de lire sterline în Las Brisas, în sud-vestul insulei spaniole Mallorca, pe care Corinna l-a cumpărat de la președintele Real Madrid, Florentino Perez, în 2017.

După accident, doar un grup select de membri ai familiei, prieteni apropiați și angajați au avut voie să-l vadă pe Schumacher de la accidentul său de acum puțin peste 12 ani.

Încercări grele pentru familia campionului din Formula 1

Importanța acestei confidențialități a fost demonstrată în februarie 2025, când trei bărbați au fost condamnați pentru încercarea de a șantaja familia Schumacher.

Aceștia au amenințat că vor încărca 900 de fotografii personale, aproape 600 de videoclipuri și dosare medicale pe dark web, dacă nu li se vor plăti 15 milioane de euro (12 milioane de lire sterline). Fișierele fuseseră furate de un agent de pază care lucrase pentru familia Schumacher timp de 18 luni.

Au existat informații potrivit cărora Schumacher ar fi participat la nunta fiicei sale Gina, la casa de vacanță a familiei din Mallorca, în 2024. Cu toate acestea, Daily Mail afirmă că nu a fost așa și că, dimpotrivă, i s-a respectat viața privată.

Schumacher a câștigat șapte Campionate Mondiale de Formula 1, devenind astfel cel mai de succes pilot din toate timpurile, alături de Lewis Hamilton, și păstrează legătura cu fosta sa echipă, Ferrari. Se pare că fostul director tehnic al Ferrari, Ross Brawn, este una dintre puținele persoane care l-au văzut pe Schumacher după accident.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
ARTICOLE PE SUBIECT
Michael Schumacher a împlinit 57 de ani. La 12 ani de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister
Michael Schumacher a împlinit 57 de ani. La 12 ani de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister
Veste cruntă despre Schumacher
Veste cruntă despre Schumacher
Flavio Briatore, noi detalii cutremurătoare despre starea lui Michael Schumacher: "Prefer să-l țin minte zâmbind"
Flavio Briatore, noi detalii cutremurătoare despre starea lui Michael Schumacher: "Prefer să-l țin minte zâmbind"
ULTIMELE STIRI
Zeița Fortuna, tu ești? Novak Djokovic se califică în semifinalele Openului Australian prin abandonul lui Musetti: italianul conducea cu 2-0 la seturi
Zeița Fortuna, tu ești? Novak Djokovic se califică în semifinalele Openului Australian prin abandonul lui Musetti: italianul conducea cu 2-0 la seturi
Reacția venită după anunțul lui Gigi Becali despre transferul fotbalistului de la FCSB: ”Cazul nu este închis!”
Reacția venită după anunțul lui Gigi Becali despre transferul fotbalistului de la FCSB: ”Cazul nu este închis!”
Boicotează Cupa Mondială și anunță că nu merge în SUA: "Mai bine la televizor!"
Boicotează Cupa Mondială și anunță că nu merge în SUA: "Mai bine la televizor!"
Ilie Stan, furios după experiența neplăcută de la clubul din România: „Nu înțeleg cum vine”
Ilie Stan, furios după experiența neplăcută de la clubul din România: „Nu înțeleg cum vine”
Becali visează cai verzi pe pereți: analiștii au anunțat cine va lua titlul în România
Becali visează cai verzi pe pereți: analiștii au anunțat cine va lua titlul în România
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Show cu Gigi Becali al arabilor: Reghecampf și jucătorii săi, „îngropați“ în bancnote în vestiar

Show cu Gigi Becali al arabilor: Reghecampf și jucătorii săi, „îngropați“ în bancnote în vestiar

Egal cu 70 de goluri, Franța pierde și Danemarca îi arată Germaniei „cine e șeful.” Cine se califică în semifinalele EHF EURO 2026

Egal cu 70 de goluri, Franța pierde și Danemarca îi arată Germaniei „cine e șeful.” Cine se califică în semifinalele EHF EURO 2026



Recomandarile redactiei
Reacția venită după anunțul lui Gigi Becali despre transferul fotbalistului de la FCSB: ”Cazul nu este închis!”
Reacția venită după anunțul lui Gigi Becali despre transferul fotbalistului de la FCSB: ”Cazul nu este închis!”
Becali visează cai verzi pe pereți: analiștii au anunțat cine va lua titlul în România
Becali visează cai verzi pe pereți: analiștii au anunțat cine va lua titlul în România
Decizie majoră după accidentul în care șapte fani și-au pierdut viața! Anunțul făcut de PAOK
Decizie majoră după accidentul în care șapte fani și-au pierdut viața! Anunțul făcut de PAOK
Boicotează Cupa Mondială și anunță că nu merge în SUA: "Mai bine la televizor!"
Boicotează Cupa Mondială și anunță că nu merge în SUA: "Mai bine la televizor!"
Fostul jucător de la FCSB a analizat "bomba" lui Gigi Becali din iarnă: „Singura lui problemă”
Fostul jucător de la FCSB a analizat "bomba" lui Gigi Becali din iarnă: „Singura lui problemă”
Alte subiecte de interes
Heikki Kovalainen, fostul rival al lui Michael Schumacher, operație pe cord deschis. Veste dură primită de fani
Heikki Kovalainen, fostul rival al lui Michael Schumacher, operație pe cord deschis. Veste dură primită de fani
10 ani de la accidentul teribil al lui Michael Schumacher. Ultimele detalii despre starea sa
10 ani de la accidentul teribil al lui Michael Schumacher. Ultimele detalii despre starea sa
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un nou accident de mașină
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un nou accident de mașină
Una caldă, alta rece! Gigi Becali a făcut din nou accident, la o zi după calificarea FCSB-ului în turul 2 preliminar din Champions League
Una caldă, alta rece! Gigi Becali a făcut din nou accident, la o zi după calificarea FCSB-ului în turul 2 preliminar din Champions League
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, când și-a susținut idolul din Formula 1, aflat în duel cu Ayrton Senna. "E prietenul meu!"
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, când și-a susținut idolul din Formula 1, aflat în duel cu Ayrton Senna. "E prietenul meu!"
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul câștigător
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul câștigător
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!