Decizie majoră după accidentul în care șapte fani și-au pierdut viața! Anunțul făcut de PAOK

Decizie majoră după accidentul în care șapte fani și-au pierdut viața! Anunțul făcut de PAOK
O tragedie uriașă s-a petrecut marți după amiază pe străzile României.

Un microbuz plin cu fani ai lui PAOK a intrat în coliziune frontală cu un tir, după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Grecii se îndreptau spre Franța, pentru a urmări din tribune ultimul meci din faza principală Europa League, cu Olympique Lyon.

Anunțul făcut de PAOK după accidentul în care au murit șapte fani

În urma accidentului petrecut în județul Timiș, șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite.

În semn de respect, dar și pentru că UEFA a refuzat reprogramarea partidei, galeria celor de la PAOK a anunțat că nu va mai face deplasarea în Franța. PAOK a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial faptul că sprijină decizia galeriei și, în urma discuțiilor cu Olympique Lyon și cu autoritățile franceze, sectorul dedicat oaspeților va rămâne închis. Clubul la care activează și Răzvan Lucescu a făcut apel la toți suporterii pentru înțelegere.

Înțelegând durerea și suferința întregii familii PAOK după tragicul accident și urmând decizia galeriei de a anula toate deplasările și de a menține închis sectorul destinat oaspeților în semn de doliu, în urma consultărilor cu autoritățile franceze și cu clubul Lyon, acest sector nu va fi deschis.

Cei care nu au început încă călătoria către Lyon, precum și cei care se află deja în Franța, sunt rugați să respecte decizia familiei PAOK”, se arată în anunțul făcut de PAOK Salonic.

Încă un bărbat grec a murit după accidentul din România

Între timp, bilanțul pierderilor umane în urma accidentului a ajuns la opt. Un bărbat din Larissa a murit și el în urma unui stop cardiac după ce a aflat că una dintre victimele accidentului din România era un prieten apropiat.

Bărbatul suferea de probleme cardiace și urma să fie operat în următoarele zile. 

