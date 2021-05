De ce refuza Mutu colaborarea cu FRF? Are saIariu mic, ii este interzisa intrarea in Japonia si joaca doar meciuri amicale pana in 2023

Selectionerul U21 ar fi trebuit sa colaboreze cu Mirel Radoi la Olimpiada de la Tokyo, dar nu are voie sa intre pe teritoriul Japoniei.

Lui Adrian Mutu i-a expirat contractul cu FRF, dupa terminarea fazei grupelor Euro 2021. Oficialii federali stiu deja ca el nu va insoti echipa la Jocurile Olimpice de la Tokyo si, cel mai probabil, nu va mai semna prelungirea intelegerii. Desi s-a spus ca salariul de doar 4.000 de euro dat de FRF ar fi cauza principala a reticentei sale, se pare ca motivul ar fi altul.

Mutu ar fi trebuit sa stea alaturi de Mirel Radoi pe banca nationalei U23 la competitia din Japonia, dar nu ar fi eligibil pentru primirea vizei de intrare in tara asiatica. Sectiunea II, Articolul 5, alineatul 5 din Legea privind controlul imigratiei interzice acordare dreptului de vizita pentru persoanele care au fost condamnate pentru folosirea de narcotice, marijuana, opiu, stimulente sau substante psihotrope si au primit o pedeapsa din aceasta cauza intr-o alta tara. In trecut, chiar legendarul Diego Maradona a fost victima acestei prevederi si nu a primit viza pentru Cupa Mondiala din 2002.

La alineatul 4, legea nipona specifica ca se interzice acordarea vizei si pentru persoane care au primit o condamnare penala mai mare de un an, pentru orice tip de infractiune, in afara celor cu caracter politic. Mutu a fost suspendat pentru consum de cocaina, in 2004, in Anglia, si pentru folosirea substantei dopante sibutramina, in 2010, in Italia, incalcand atat legea penala britanica, cat si regulamentele antidoping internationale. De asemenea, fostul atacant a primit o condamnare de un an si doua luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a batut salbatic un ospatar, in perioada in care evolua la Fiorentina.

Pe langa salariul mic si lipsa din delegatia la o competitie la care Romania nu a mai participat de 57 de ani, Mutu ar vrea sa aiba activitate intensa pentru a castiga experienta ca antrenor, dar Romania gazduieste editia din 2023 a Campionatului European U21, asa ca, in urmatorii doi ani, reprezentativa U21 va juca doar meciuri amicale, primele fiind cu Anglia si Georgia. Cererea lui Mutu adresata FRF de a pregati in paralel si o echipa de club a fost refuzata categoric, pentru ca FRF nu vrea sa lase loc de interpretari in privinta selectiei.

MUTU SE AFLA PE LISTA CELOR DE LA CRAIOVA, FCSB SI PETROLUL, DAR VREA CONTRACT IN STRAINATATE!

La inceputul anului, "Briliantul" a obtinut licenta PRO UEFA, cea mai inalta clasificare profesionala pentru un antrenor, si ar fi tatonat pentru o colaborare de FCSB, Petrolul, Beitar Ierusalim (Israel), North East United FC (India), mai multe echipe din Turcia si un club din Serie B. Reprezentantii sai cauta si un contract in Emiratele Arabe Unite, avantajos din punct de vedere financiar, mai ales ca Mutu vrea sa se stabileasca cu familia la Dubai sau Abu Dhabi. Insa, Mutu se gaseste si pe lista scurta a Craiovei, daca clubul se va desparti, in aceasta vara, de grecul Marinos Ouzounidis, care e dorit de Panathinaikos, dupa concedierea lui Laszlo Boloni.

Selectionerul U21 este foarte bun prieten cu Mihai Rotaru, patronul Craiovei, cei doi vorbind des si chiar sarbatorind Revelionul 2020 la Dubai, alaturi de fotbalistii Mitrita, Baluta si Barbut. Pe lista "alb-albastrilor" se mai afla Cosmin Contra, Marius Sumudica, Laurentiu Reghecampf (daca isi va incheia contractul cu Al Ahli Jeddah), Emil Sandoi si un antrenor spaniol. Craiova si FCSB ar putea sa ii plateasca o remuneratie de patru ori mai mare decat cea de la FRF, dar in strainatate salariu minim cerut ar fi de 500.000 de euro pe an. Locul sau de selectioner U21 poate fi luat de Nicolae Dica, antrenorul secund de la nationala de seniori, sau de Razvan Rotaru, asistentul de la tineret si lector in cadrul Scolii Federale de Antrenori.