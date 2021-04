"Eu as face Athletic Bilbao de Oltenia!" :) Mihai Rotaru, gata sa revolutioneze fotbalul! Ce a spus patronul Craiovei despre propunerile FRF

CSU Craiova a invins FCSB, 2-0, iar patronul Craiovei exulta dupa victoria echipei sale.

Mihai Rotaru a vorbit despre regula U21 si faptul ca FRF-ul vrea sa oblige cluburile sa foloseasca minim 45 de minute 2 jucatori care sa fie eligibili nationalei de tineret, dar si despre o noua inventie a federatiei, care vrea ca fiecare echipa sa aiba 7 jucatori formati la nivel national.

Patronul Craiovei anunta, mai in gluma mai in serios, ca ar putea ca echipa sa devina ca Atheltic Bilbao si sa foloseasca majoritatea jucatorilor nascuti in zona Olteniei. "Este foarte mult, aducand un al doilea jucator, pierzi 4-5 jucatori care nu vor mai putea juca. Daca ne obliga sa jucam 45 de minute, noi luam in calcul sa desfiintam echipa a doua. Astfel, se pierd locuri de munca.

Nu putem sa trimitem jucatori la echipa a doua, pentru ca trebuie sa ii tinem la echipa mare, in cazul unei accidentari. Aceasta noua regula, de 7 jucatori formati la nivel national pare interesanta, mai ok decat cea cu inca un jucator de la U21. Vom face o analiza, sa vedem ce inseamna regula propusa.

La Craiova, eu as face Athletic Bilbao de Oltenia, as fi dispus sa merg si cu 9 jucatori, iar sase sa fie din regiunea respectiva, glumeam putin. Nu-s fan al aducerii jucatorilor straini, dar sunt fan ca jucatorii care vin sa faca diferenta, de calitate. Asa cum il avem pe Mirko, pe Koljic, plus ceilalti jucatori. Acka este unul dintre cei mai buni", a spus Mihai Rotaru la Ora Exacta in Sport.