Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Zi neagră pentru fotbalul elen și a echipa pregătită de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic. Ceea ce trebuia să fie o deplasare plină de speranță pentru duelul european din Franța s-a transformat într-un coșmar pe șoselele din România. Ivan Savvidis, finanțatorul grupării din Salonic, a transmis un mesaj tulburător la scurt timp după ce a aflat vestea că un microbuz în care se aflau suporterii lui PAOK a fost implicat într-un accident rutier în România, iar șapte dintre aceștia și-au pierdut viața.



Omul de afaceri a ținut să asigure familiile victimelor că clubul le va fi alături necondiționat, considerându-i pe cei dispăruți drept membri ai familiei PAOK.



„O tragedie de nedescris ne-a bătut astăzi la ușă. Sunt devastat de pierderea atât de nedreaptă a unor tineri, suporteri ai echipei noastre iubite, care călătoreau pentru a fi alături de PAOK-ul nostru. Plâng alături de familii și de milioanele de compatrioți ai noștri. Dumnezeu să le odihnească sufletele.



Acești copii, copiii lui PAOK, sunt copiii noștri, sunt membri ai unei mari familii. Iar noi facem totul pentru familia noastră și nu lăsăm pe nimeni singur. Gândul meu este la apropiații lor. Mă rog să fie bine pentru cei răniți, care dau o luptă critică în aceste ore”, se arată în comunicatul transmis de Ivan Savvidis prin intermediul site-ului oficial al clubului.

