Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur” Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Patronul lui PAOK a reacționat marți, după ce șapte fani ai echipei lui Răzvan Lucescu au murit într-un accident în Timiș, în drum spre Lyon, pentru meciul din Europa League.

TAGS:
PAOK Salonic
Din articol

Zi neagră pentru fotbalul elen și a echipa pregătită de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic. Ceea ce trebuia să fie o deplasare plină de speranță pentru duelul european din Franța s-a transformat într-un coșmar pe șoselele din România. Ivan Savvidis, finanțatorul grupării din Salonic, a transmis un mesaj tulburător la scurt timp după ce a aflat vestea că un microbuz în care se aflau suporterii lui PAOK a fost implicat într-un accident rutier în România, iar șapte dintre aceștia și-au pierdut viața.

Omul de afaceri a ținut să asigure familiile victimelor că clubul le va fi alături necondiționat, considerându-i pe cei dispăruți drept membri ai familiei PAOK.

„O tragedie de nedescris ne-a bătut astăzi la ușă. Sunt devastat de pierderea atât de nedreaptă a unor tineri, suporteri ai echipei noastre iubite, care călătoreau pentru a fi alături de PAOK-ul nostru. Plâng alături de familii și de milioanele de compatrioți ai noștri. Dumnezeu să le odihnească sufletele.

Acești copii, copiii lui PAOK, sunt copiii noștri, sunt membri ai unei mari familii. Iar noi facem totul pentru familia noastră și nu lăsăm pe nimeni singur. Gândul meu este la apropiații lor. Mă rog să fie bine pentru cei răniți, care dau o luptă critică în aceste ore”, se arată în comunicatul transmis de Ivan Savvidis prin intermediul site-ului oficial al clubului.

Destin frânt pe DN 6

Nenorocirea s-a produs în județul Timiș, în apropiere de Lugoj. Microbuzul în care se aflau cei zece bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 30 de ani, a pătruns pe contrasens în timpul unei depășiri și s-a izbit violent de un TIR. Bilanțul este terifiant: șoferul și șase pasageri au decedat pe loc, iar alți trei se află în stare gravă la spital.

Suporterii plecaseră din zone precum Alexandria Imathia, Katerini și vestul Salonicului și aleseseră ruta prin Bulgaria, România și Ungaria pentru a evita așteptările din vămile non-UE, notează publicația elenă Protothema.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
ARTICOLE PE SUBIECT
Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți
Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți
Performanță uriașă pentru Răzvan Lucescu! PAOK a îngenuncheat Betis și a intrat într-un club select
Performanță uriașă pentru Răzvan Lucescu! PAOK a îngenuncheat Betis și a intrat într-un club select
Răzvan Lucescu, calificare și bonus uriaș! Suma pe care o va încasa PAOK de la UEFA
Răzvan Lucescu, calificare și bonus uriaș! Suma pe care o va încasa PAOK de la UEFA
ULTIMELE STIRI
FCSB mai poate pierde un jucător! E dorit în Turcia
FCSB mai poate pierde un jucător! E dorit în Turcia
Când poate debuta Ofri Arad la FCSB: ”Se antrenează normal!”
Când poate debuta Ofri Arad la FCSB: ”Se antrenează normal!”
Adrian Șut, procentaj aproape perfect la Al-Ain! Cifrele românului în cele 14 minute jucate
Adrian Șut, procentaj aproape perfect la Al-Ain! Cifrele românului în cele 14 minute jucate
Fix ce nu voia Rayo să audă! Andrei Rațiu, OUT înainte de duelul cu Real Madrid
Fix ce nu voia Rayo să audă! Andrei Rațiu, OUT înainte de duelul cu Real Madrid
Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”
Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid

Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali

Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali

Stupoare în vestiarul lui FCSB după decizia anunțată azi de Gigi Becali: "A rămas marcat de moment"

Stupoare în vestiarul lui FCSB după decizia anunțată azi de Gigi Becali: "A rămas marcat de moment"

Transfer anunțat la Rapid după victoria cu UTA: "Mâine semnăm actele!"

Transfer anunțat la Rapid după victoria cu UTA: "Mâine semnăm actele!"



Recomandarile redactiei
Când poate debuta Ofri Arad la FCSB: ”Se antrenează normal!”
Când poate debuta Ofri Arad la FCSB: ”Se antrenează normal!”
Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”
Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”
Adrian Șut, procentaj aproape perfect la Al-Ain! Cifrele românului în cele 14 minute jucate
Adrian Șut, procentaj aproape perfect la Al-Ain! Cifrele românului în cele 14 minute jucate
Fix ce nu voia Rayo să audă! Andrei Rațiu, OUT înainte de duelul cu Real Madrid
Fix ce nu voia Rayo să audă! Andrei Rațiu, OUT înainte de duelul cu Real Madrid
Ce avere are Sergio Ramos, devenit patron de club după o afacere de 450.000.000€
Ce avere are Sergio Ramos, devenit patron de club după o afacere de 450.000.000€
Alte subiecte de interes
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!