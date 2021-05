"Poate nu am fost bine intelesi!" Mirel Radoi a dezvaluit discutia avuta cu FRF dupa rusinea din Armenia! Ce a spus despre raportul cerut de oficiali 

Mirel Radoi a vorbit despre momentul in care s-a gandit sa renunte la postul de selectioner al nationalei Romaniei.

Selectionerul Romaniei recunoaste ca exista posibilitatea ca el sa nu fi transmis mesajul corespunzator jucatorilor inainte meciului cu Armenia.

"Raportul este facut, am avut o discutie cu Federatia, le-am spus ca nu va fi facut public decat daca vor dori, dupa plecarea de la nationala. E un raport in care explicam toate motivele, e gata si pus la dispozitia Federatiei

Este posibil ca si noi sa nu le transmitem mesajul foarte clar, ne gandim cum sa comunicam cu ei, poate nu am fost bine intelesi. Asta nu inseamna ca este vina de o parte sau alta, este de ambele parti. Trebuie sa imbunatatim si jocul", a declarat Mirel Radoi intr-o conferinta de presa.

Federatia Romana de Fotbal a avut o discutie cu Radoi, dupa ce acesta a declarat ca se gandeste sa renunta la nationala.

"S-a plecat de la intrebarea dupa flash daca am in cap ideea de a demisiona, le-am zis ca am in calcul si varianta asta, Am vorbit cu Federatia, le-am zis ce planuri am de viitor si am stabilit ca atunci cand nu mai au incredere in proiect, nu mai continuam. Cand nu mai am incredere in proiect, renunt, asa am facut si cand eram la FCSB", a mai adaugat Mirel Radoi.

Mirel Radoi va conduce selectionata sub-23 a Romaniei la Jocurile Olimpice din aceasta vara, iar acesta recunoaste ca sunt cateva probleme cu selectia jucatorilor.

"Va fi un mixt, vom incerca sa consolidam ce urmarim ca principii de joc, vor fi si jucatori tineri, vin si meciurile de la Olimpiada, trebuie sa vedem pe cine putem lua cu noi. Gasim o cale prin care sa vedem care jucatori pot fi prezenti pentru Jocurile Olimpice."

Romania ii va avea ca adversari pe Noua Zeelanda, Honduras si Coreea de Sud la Jocurile Olimpice.