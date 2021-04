Burleanu a anuntat ce se intampla cu regula U21 dupa sirul de umilinte la care au fost supusi pustii din Liga 1! Totul a fost facut public

Razvan Burleau a vorbit la finalul Comitetului Executiv de joi despre posibila modificare a regulii U21 in Liga 1.

Pentru moment, nimic nu se schimba - a spus Burleanu. Exista posibilitatea ca obligativitatea folosirii celui de-al doilea jucator sa fie scoasa, in cazul in care cluburile isi imbunatatesc 'scorurile' pentru academii si scouting.

"Ma bucur ca aceasta dezbatere in privinta regulii U21 s-a facut in preajna a doua semifinale de Champions League, in care am vzut cate doi jucatori U21 la Real Madrid, PSG, Chelsea si un jucator la City. Viziunea FRF este ca la nivel de L1 sa avem reprezentate cluburile care au academii si departamente de scouting prin care ofera sanse reale tuturor tinerilor jucatori romani din tara si din strainatate. Pentru cei din diaspora, mi-as dori sa pozitionam Liga 1 ca principal campionat din Europa care isi aduce acasa fotbalistii tineri.

Vrem sa crestem vizibilitatea jucatorilor romani tineri la nivel international. Putem realiza asta printr-o performanta la Euro U21 din 2023, pe care-l vom gazdui Implicit, vrem sa ne calificam a doua oara consecutiv la Jocurile Olimpice", a explicat Burleanu.

Forma de aplicare a regulii U21 se poate modifica in baza unui acord intre cluburi, Liga si Federatie, spune seful FRF. Echipele ar putea fi obligate sa foloseasca al doilea fotbalist 'under' pentru cel putin 45 de minute, in cazul in care si in sezonul viitor vor fi permise tot 5 schimbari in timpul unui joc. Exista si posibilitatea in care al doilea fotbalist sub 21 dispare din setul de reguli impus de FRF.

"Actuala regula U21 se pastreaza pentru ca din sezonul urmator vom reveni la cate 3 schimbari pe meci. Daca se va aproba trecerea de la 3 la 5 schimbari, atunci vom modifica regula U21, astfel incat un jucator U21 sa ramana pe teren 90 de minute, iar celalalt cel putin 45. Prin mentinerea acestei reguli, ne dorim sa pastram in viata intregul exosistem fotbalistic.

Daca cluburile din Liga 1 nu sunt de acord, putem sa gasim o varianta de compromis. Daca echipele din Liga 1 vor avea in primul 11 cel putin 7 jucatori formati la nivel national si vor creste cu 10% cheltuielile cu propriile academii, atunci Comitetul Executiv va fi de acord sa renunte la obligativitatea celui de-al doilea jucator", a explicat Burleanu.