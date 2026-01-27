FOTO Show cu Gigi Becali al arabilor: Reghecampf și jucătorii săi, „îngropați“ în bancnote în vestiar

Show cu Gigi Becali al arabilor: Reghecampf și jucătorii săi, „îngropați“ în bancnote în vestiar Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Apucăturile pe care latifundiarul din Pipera le avea pe vremuri sunt de actualitate, la Al-Hilal Omdurman din Sudan.

TAGS:
Laurentiu Reghecampfromanii din zona arabaAl-Hilal Omdurman
Din articol

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) trăiește o experiență cu adevărat exotică în Africa. Din toate punctele de vedere!

În primul rând, cu Al-Hilal Omdurman, tehnicianul român a făcut turul continentului, însă numai în Sudan n-a jucat. Pentru că aici fotbalul intern abia s-a reluat, după trei ani de întrerupere din cauza războiului. Dar echipa lui „Reghe“ a preferat să se înscrie în campionatul intern cu formația secundă. Prima echipă participă în întrecerea fotbalistică din Rwanda, după ce, anul trecut, a jucat în campionatul din Mauritania.

Ciudățeniile nu se opresc însă aici, în cazul aventurii fotbalistice pe care o trăiește Reghecampf, la actuala sa formație. În Champions League, echipa se „mută cu cortul“. Primele partide considerate „acasă“ le-a disputat, la Kigali (Rwanda), iar ultimele le va juca la Benghazi (Libia).

Vicepreședintele lui Al-Hilal Omdurman a aruncat cu bancnote în vestiar!

În acest peisaj exotic, sunt cu atât mai remarcabile rezultatele lui „Reghe“. Acesta a dus echipa pe primul loc în campionatul din Rwanda, a calificat-o în grupa de Champions League, iar aici a strâns deja cinci puncte după primele trei jocuri.

Săptămâna trecută, Al-Hilal Omdurman a obținut un rezultat mare: 2-2 cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), la Pretoria. De precizat că formația sud-africană e poreclită „Brazilia Africii“ și o mare favorită la câștigarea Champions League, în acest sezon. În acest context, remiza spectaculoasă obținută de Al-Hilal Omdurman a încântat fanii fotbalului din Sudan. 

După terminarea jocului cu Mamelodi Sundowns, în vestiarul arabilor a intrat Mohamed Ibrahim Al-Aliqi. Chiar dacă, în acte, acesta e vicepreședinte, în realitate, el e omul cel mai apropiat de stafful tehnic și de jucători. Vorbim despre un individ care amintește de Gigi Becali, mai ales când vedem ce a făcut, după 2-2 cu Mamelodi Sundowns.

Al-Aliqi, foarte mulțumit de rezultat și de jocul echipei, a intrat în vestiar și a premiat echipa din banii săi. Și o atenție specială i-a acordat mijlocașului Abdelrazig Omer, autorul dublei din meciul cu Mamelodi. Jucătorul de 32 de ani a primit 200 de dolari în plus, față de restul colegilor, pentru reușitele sale. 

Ați jucat ca niște bărbați adevărați! Sunt mândru de voi. Aceasta e adevărata echipă a lui Al-Hilal. Avem nevoie de niște luptători, cum sunteți voi, de care să fie mândră toată țara!“, le-a transmis Al-Aliqi jucătorilor în vestiar cu Laurențiu Reghecampf alături de el.

Presa sudaneză a dezvăluit că Al-Aliqi a intrat în vestiar și după victoria din prima etapă, în Champions League, 2-1 cu MC Alger. Atunci, fiecare fotbalist de la Al-Hilal Omdurman a primit 300 de dolari din partea vicepreședintelui.

Pentru Al-Hilal Omdurman, urmează meciul de „acasă“ cu Mamelodi Sundowns, la Benghazi (Libia). Partida e programată pentru vineri, de la ora 21:00. „Mă aștept să ne faceți o bucurie și mai mare în al doilea meci cu Mamelodi“, le-a transmis Al-Aliqi jucătorilor în vestiar, după ce i-a „îngropat“ în bancnote.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
ARTICOLE PE SUBIECT
De noaptea minții: Reghecampf, fără cuvinte când a văzut ce problemă are echipa sa!
De noaptea minții: Reghecampf, fără cuvinte când a văzut ce problemă are echipa sa!
Veste uriașă pentru Reghecampf: anunțul arabilor
Veste uriașă pentru Reghecampf: anunțul arabilor
Reghecampf, vine momentul adevărului în Africa: anunțul arabilor
Reghecampf, vine momentul adevărului în Africa: anunțul arabilor
ULTIMELE STIRI
Cea mai iubită echipă românească în zona arabă: „Niște stele!“
Cea mai iubită echipă românească în zona arabă: „Niște stele!“
Ce i-a cerut Gigi Becali celui mai valoros fotbalist de la FCSB: „E păcat”
Ce i-a cerut Gigi Becali celui mai valoros fotbalist de la FCSB: „E păcat”
Marc-Andre ter Stegen, decisiv la debutul pentru noua sa echipă!
Marc-Andre ter Stegen, decisiv la debutul pentru noua sa echipă!
Ce apariție! Gică Craioveanu, actor într-un thriller româno-spaniol
Ce apariție! Gică Craioveanu, actor într-un thriller româno-spaniol
Dinamo joacă astăzi meciul sezonului!
Dinamo joacă astăzi meciul sezonului!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

OUT de la FCSB, la o zi după 1-4 cu CFR? "Discuții finale acum"

OUT de la FCSB, la o zi după 1-4 cu CFR? "Discuții finale acum"



Recomandarile redactiei
Ce i-a cerut Gigi Becali celui mai valoros fotbalist de la FCSB: „E păcat”
Ce i-a cerut Gigi Becali celui mai valoros fotbalist de la FCSB: „E păcat”
Ce apariție! Gică Craioveanu, actor într-un thriller româno-spaniol
Ce apariție! Gică Craioveanu, actor într-un thriller româno-spaniol
Tirada lui Șumudică în fața arabilor: „Ajutați-mă să înțeleg un lucru aici!“
Tirada lui Șumudică în fața arabilor: „Ajutați-mă să înțeleg un lucru aici!“
„Gând rău” pus Simonei Halep de Sabalenka și Svitolina: românca e depășită doar de Serena Williams la acest capitol
„Gând rău” pus Simonei Halep de Sabalenka și Svitolina: românca e depășită doar de Serena Williams la acest capitol
Fotbalistul român, OUT din Serie A! A început sezonul ca titular, acum revine în România
Fotbalistul român, OUT din Serie A! A început sezonul ca titular, acum revine în România
Alte subiecte de interes
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
CITESTE SI
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!