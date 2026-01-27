Laurențiu Reghecampf (50 de ani) trăiește o experiență cu adevărat exotică în Africa. Din toate punctele de vedere!

În primul rând, cu Al-Hilal Omdurman, tehnicianul român a făcut turul continentului, însă numai în Sudan n-a jucat. Pentru că aici fotbalul intern abia s-a reluat, după trei ani de întrerupere din cauza războiului. Dar echipa lui „Reghe“ a preferat să se înscrie în campionatul intern cu formația secundă. Prima echipă participă în întrecerea fotbalistică din Rwanda, după ce, anul trecut, a jucat în campionatul din Mauritania.

Ciudățeniile nu se opresc însă aici, în cazul aventurii fotbalistice pe care o trăiește Reghecampf, la actuala sa formație. În Champions League, echipa se „mută cu cortul“. Primele partide considerate „acasă“ le-a disputat, la Kigali (Rwanda), iar ultimele le va juca la Benghazi (Libia).

Vicepreședintele lui Al-Hilal Omdurman a aruncat cu bancnote în vestiar!

În acest peisaj exotic, sunt cu atât mai remarcabile rezultatele lui „Reghe“. Acesta a dus echipa pe primul loc în campionatul din Rwanda, a calificat-o în grupa de Champions League, iar aici a strâns deja cinci puncte după primele trei jocuri.

Săptămâna trecută, Al-Hilal Omdurman a obținut un rezultat mare: 2-2 cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), la Pretoria. De precizat că formația sud-africană e poreclită „Brazilia Africii“ și o mare favorită la câștigarea Champions League, în acest sezon. În acest context, remiza spectaculoasă obținută de Al-Hilal Omdurman a încântat fanii fotbalului din Sudan.

După terminarea jocului cu Mamelodi Sundowns, în vestiarul arabilor a intrat Mohamed Ibrahim Al-Aliqi. Chiar dacă, în acte, acesta e vicepreședinte, în realitate, el e omul cel mai apropiat de stafful tehnic și de jucători. Vorbim despre un individ care amintește de Gigi Becali, mai ales când vedem ce a făcut, după 2-2 cu Mamelodi Sundowns.

Al-Aliqi, foarte mulțumit de rezultat și de jocul echipei, a intrat în vestiar și a premiat echipa din banii săi. Și o atenție specială i-a acordat mijlocașului Abdelrazig Omer, autorul dublei din meciul cu Mamelodi. Jucătorul de 32 de ani a primit 200 de dolari în plus, față de restul colegilor, pentru reușitele sale.

