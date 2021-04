FRF pregateste noua varianta a regulii care le da batai de cap antrenorilor din LIga 1! Cand va fi discutata modificarea 

Federatia Romana de Fotbal pregateste un amendament pe regula U21.

Oficialii vor sa modifice conditiile de folosire ale celul de-al doilea jucator sub 21 de ani. Adica, Federatia vrea ca al doilea under sa petreaca cel putin 45 de minute pe teren.

Regula U21 a venit, in Romania, impreuna cu modificarea sistemului de schimbari, astfel ca multi antrenori au profitat de sansa de a efectua 5 schimbari pe meci si au trimis fotbalisti tineri in teren pentru putine minute.

Pentru a evita aceasta interpretare a regulamentului, Federatia vrea ca echipele sa fie obligate sa tina un under pe toata durata meciului, iar cel de-al doilea pentru cel putin o repriza.

"Daca se va implementa noua regula U21 va fi foarte bine, FRF a accelerat maturizarea tinerilor, ne-am bucurat acum doi ani, ne vom bucura si la vara, tineti minte ce va spun. In urmatoarele decizii ale Comitetului Executiv, vom lua o decizie in ceea ce priveste aplicarea acestor reguli pentru urmatoarele sezoane competitionale.

Concluzia a fost ca in afara unor reglementari stricte, jucatorii tineri nu vor avea sanse sa evolueze an primul esalon al fotbalului romanesc. In urmatoarele luni o sa vedem si decizia care va clarifica si situatia celui de-al doilea jucatorul Under 21, de la nivelul Ligii 1", a declarat Razvan Burleanu, presedinte FRF.

Modificarea regulii U21 va fi discutata joi, in cadrul Comitetului Executiv al FRF.