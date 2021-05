EXCLUSIV | "Vrea sa antreneze la un club!" Anuntul FRF in legatura cu contractul lui Mutu! Ce planuri au cu fostul selectioner de la U21

Adrian Mutu (42 ani) a ramas liber de contract dupa Campionatul European de tineret.

Contractul lui Adrian Mutu cu Federatia Romana de Fotbal a expirat dupa prima faza a Campionatului European de tineret, acolo unde Romania U21 nu a reusit sa se califice in fazele eliminatorii, desi a incheiat grupa la egalitate de puncte cu Germania si Olanda.

Mutu nu a semnat inca o noua intelegere cu Federatia si ar putea alege sa preia o echipa de club, dupa cum a informat si Mihai Stoichita, directorul tehnic FRF. Totodata, acesta i-a oferit si sfaturi fostului selectioner, motivandu-i de ce ar fi bine sa mai ramana pe banca nationalei de tineret.

"Depinde foarte mult de ce oferta va avea Adi, isi doreste foarte mult sa antreneze la un club, sa aiba continuitate. Sa aiba zi de zi o activitate de a fi antrenor, la fel ca un jucator.

Noi de dorim sa il pastram, il asteptam dupa Paste sa clarificam lucrurile, pentru ca vor trebui luate niste decizii pana in luna iunie. Sa fixam antrenorii la U20, U21.

In cazul in care Mutu isi va manifesta dorinta. El are oferte, dar eu sper sa isi incheie ciclul asta pe care l-a inceput, pentru ca eu cred ca merita sa mai riste un turneu final. Va fi calificat direct, pentru ca organizam, e foarte important cand esti echipa gazda, avem si o generatie buna care vine din urma, ar putea face o performanta mare pentru a-i amplifica cota.

Isi doreste mult sa antreneze la nivel mare, el a jucat la nivel mare, e normal sa aiba aspiratii, la fel ca si Mirel", a spus Mihai Stoichita la PRO X.