Ce schimbare spectaculoasă pentru Gigi Becali, în decursul anilor! În tinerețe, latifundiarul din Pipera le vindea arabilor din România carne de oaie și brânză, acum le vinde arabilor din zona Golfului Persic fotbaliști. Pe bani grei!

În vara anului 2024, Florinel Coman a fost transferat de FCSB, la Al-Gharafa (Qatar), pentru peste 6 milioane de dolari. Acum, în această iarnă, Adrian Șut a semnat cu Al-Ain (Emirate) pentru „doar“ 1,4 milioane de euro. Ce-i drept, în această a doua afacere, Gigi Becali n-a ținut foarte mult la preț. Pentru că a considerat că jucătorul și-a făcut datoria față de club, după cinci ani și jumătate. Drept urmare, Șut a fost lăsat să semneze cu Al-Ain, pentru o sumă relativ mică.

Verdictul arabilor despre Adrian Șut: „Fără calitate tehnică, dar inteligent“

Ajuns în Emirate, la cea mai mediatizată formație din această țară, Adrian Șut a intrat sub lupa arabilor, imediat după meciul său de debut: 2-2 cu Al-Wahda.

Un post local a realizat clipul alăturat, de peste 8 minute, în care fiecare atingere de balon al lui Șut, fiecare fază în care a fost implicat, practic, tot jocul prestat de mijlocașul român a fost analizat!

„Adrian Șut. Un jucător inteligent. Își dirijează colegii, în permanență. Având în vedere că <<citește>> bine jocul, n-are nevoie să facă o risipă inutilă de efort. În primul lui meci pentru Al-Ain, mijlocașul român a avut trei șuturi. Exact genul de fotbalist de care Al-Ain avea nevoie! Șut are, în schimb, carențe la jocul aerian. În plus, când a fost presat de adversari, a comis și greșeli. Concluzia: un jucător fără mare calitate tehnică, dar care compensează prin inteligența tactică“, au notat arabii.

Astăzi, Adrian Șut va bifa al doilea meci, la Al-Ain, cu Al-Ittihad Kalba, în deplasare, în etapa a 14-a a campionatului. În Emirate, podiumul e format, în acest moment, de Shabab Al-Ahli (32 de puncte), Al-Ain (31 de puncte) și Al-Wahda (26 de puncte).

