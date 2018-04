Au facut Unirea pe gheata. O echipa de juniori din Republica Moldova e campioana Romaniei la hochei!

Gloria Chisinau a cucerit, in luna martie 2018, in premiera, titlul de campioana a Romaniei.

Echipa de hochei pe gheata Under-14 Gloria Chisinau a devenit in urma cu doua saptamani, la Carta (Jud. Harghita), pentru prima oara, campioana a Romaniei, editia 2017-2018.

Performanta echipei din Republica Moldova este cu atat mai de apreciat cu cat nu beneficiaza de un patinoar la Chisinau si de antrenamente constante ale echipei in formatia sa completa, tinand cont de faptul ca sportivii sunt din orase diferite si chiar tari diferite. Faptul inedit este ca pentru echipa din Chisinau au jucat trei sportivi din Galati (Romania) in varsta de 12 ani de la CSM Dunarea: Daniel Diaconu, Cezar Gheorghe si singura fata, Emilia Munteanu. De altfel, colaborarea dintre cele doua cluburi, Gloria Chisinau si Dunarea Galati, este foarte buna, la echipa U18 din Romania evoluand mai multi hocheisti veniti in tara noastra pentru a practica acest sport si a-si continua studiile.

La editia recenta a campionatelor Romaniei Under-14 au participat urmatoarele echipe: Felcsík SK (Carta, Jud. Harghita), ISK Csíkszereda (Miercurea Ciuc, Jud. Harghita), ISK Gyergyószentmiklós (Gheorgheni, Jud. Harghita), Gloria Chisinau (Republica Moldova), Steaua Rangers Corona (Brasov), KirályPingvinek KSE Bikák (Tg. Secuiesc, Jud. Covasna) si Olimpia Ploiesti-Viitorul Bucuresti (Otopeni, Jud. Ilfov).

Dupa ce au trecut in calificarile pentru finala de favorita la titlu, ISK Csíkszereda Miercurea Ciuc, hocheistii au jucat cu Felcsík SK Carta finala, in care din trei meciuri disputate au castigat doua (4-2, 6-3) si au cedat unul (2-6). "Este un succes frumos si sunt mandru de echipa mea, de munca depusa impreuna. Publicul, normal, ne-a fluierat, huiduit, dar arbitrajul a fost perfect, in spiritul fair-play si am invins pe merit", a declarat antrenorul echipei, Aurel Cerguta. Acesta a mai precizat ca va inscrie echipa in campionatul Romaniei si la editia urmatoare.

Lotul campioanei Romaniei U14: Diaconu, Gheorghe, Munteanu, Petrenco, Novicov, Velev, Lupascu, Belinschi, Butuc, Paramonov, Raetchi, Ceban, Midone, Secrieri, Tronciu, Maiuc, Stasiuc, Fiodorov, Jucov si Moiseev.