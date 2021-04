EXCLUSIV | "Gigi Becali e finut, face schimbarile doar la echipa lui! Burleanu vrea sa se bage peste tot!" Reactie dura a lui Marica fata de deciziile FRF

Ciprian Marica este nemultumit de deciziile luate de Federatia Romana de Fotbal.

Ciprian Marica, finantatorul Farului Constanta, a vorbit despre incapacitatea Federatiei Romane de Fotbal de a lua decizii potrivite pentru fotbalul romanesc.

Fostul international este iritat de noua regula U21, care va intra in vigoare din sezonul viitor, in care un jucator eligibil pentru nationala mica va fi cel putin 45 de minute pe teren, iar altul intreg meciul.

De asemenea, Cirprian Marica nu intelege de ce spectatorii nu sunt prezenti pe stadioane.

"Pe toate celelalte stadioane care gazduiesc meciuri la EURO se joaca, la noi stadionul sta inchis. Pe motivul: l-am predat la FIFA si UEFA! Cum, domne, sa predai stadionul? Nu poti sa ai grija de el!? Au venit aia si i l-am predat noi. E inadmisibil asa ceva! Mai mult decat atat, s-au facut niste stadioane. Sunt gata! Ne bucuram de ele, de luminile alea care se aprind la stadion. Sunt gata si nu putem juca pe ele pentru ca nu avem avize.

A scazut rata de infecate, s-au deschis restaurantele, cinematografele, s-a deschis tot! Stadioanele raman inca inchise! E incredibil! E inadmisibil! Am ascultat declaratia lui Gica Popescu la EURO, in care spunea ca vom avea spectatori! Cu o saptamana inainte echipa noastra nationala joaca fara spectatori si cu o saptamana mai tarziu la EURO se poate juca cu spectatori. Domne, e inadmisibl sa nu intereseze pe nimeni de sport in tara asta! Sa nu se duca nimeni acolo sa spuna: 'Alo, deschide stadioanele astea!'

E incredibil in ce tara traim! Noi il acuzam pe Gigi Becali face schimbarile. Pai si Federatia Romana de Fotbal, in loc sa se lupta sa deschida stadioanele, sa vina spectatorii, sa putem juca cu echipa nationala pe Ghencea, pe stadion nou de 100 de milioane, Federatia Romana vrea sa faca schimbarile la echipele din Liga 1.

Sunt mai rau ca Gigi Becali! Vor sa faca schimbarile, in ce minut intra, ala sub 21 sa stea pana la pauza. Doamne, e posibil asa ceva!? Gigi Becali e finut, face schimbarile doar la echipa lui. Federatia vrea sa faca schimbarile la toata Liga 1!", a declarat Ciprian Marica la PRO X, la Ora Exacta in Sport.