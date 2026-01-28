FCSB se scufundă, patronul ei trăiește într-o realitate paralelă! Una în care, după cum tocmai a mărturisit, echipa sa câștigă din nou campionatul. Pentru al 3-lea sezon la rând.

Din păcate pentru latifundiarul din Pipera, realitatea clasamentului îi dă o „palmă“ grea, la ora actuală. Pentru că, în acest moment, cu șapte runde înainte de terminarea sezonului regulat, FCSB, nu că are șanse SF la titlu, dar riscă să ajungă în play-out!

Fix la această concluzie au ajuns și analiștii de la Football Meets Data, cea mai mare platformă din fotbalul internațional dedicată statisticilor. Cei de aici au luat la puricat ierarhia Superligii, după rezultatele din ultima etapă și au venit cu următoarele constatări:

*FCSB, în urma eșecului cu CFR Cluj (1-4), și-a redus șansele la play-off cu... 19%!

*În acest moment, Universitatea Craiova e marea favorită la titlu, fiind cotată cu șanse de 52% să încheie pe locul 1, la capătul acestui sezon.

*CFR Cluj, prin victoria din weekend, și-a îmbunătățit șansele la o clasare între primele 4, după sezonul regulat, cu 15%.

*FC Argeș are de acum șanse cu 11% mai mari de a prinde play-off-ul, în acest sezon.

FCSB, șapte „finale“ în tentativa de a intra în play-off

De când avem sistemul cu play-off și play-out, începând cu 2015-2016, FCSB a obținut de fiecare dată clasarea în Top 6, la finalul sezonului regulat.

Așadar, în premieră, formația bucureșteană e amenințată cu retrogradarea în zona de play-out! Pentru a evita acest dezastru, FCSB are șapte „finale“, după cum se poate vedea mai jos:

*FCSB – Csikszereda (1 februarie)

*FCSB – FC Botoșani (5 februarie)

*Oțelul – FCSB (8 februarie)

*Universitatea Craiova – FCSB (14 februarie)

*FCSB – Metaloglobus (21 februarie)

*UTA – FCSB (28 februarie)

*FCSB – Universitatea Cluj (7 martie)

