FRF se baga si la stadioane! Burleanu a discutat cu primarul pentru salvarea unei arene lasate in PARAGINA! Anunt de ultima ora

Federatia Romana de Fotbal incearca sa salveze o arena abandonata cu mai bine de 10 ani in urma!

Sefii Federatiei, impreuna cu expertii ei s-au intalnit cu primarul municipiului Bacau. In cadrul intalnirii, s-a discutat posibilitatea modernizarii stadionului 'Municipal' din Bacau, lasat in paragina din 2007, la un an dupa ce FCM Bacau a fost retrogradata din prima liga.



Arena a ajuns in conditii deplorabile, iar oficialii FRF au decis sa trimita o echipa de specialisti din cadrul Federatiei, care se ocupa de studiile ce privesc reabilitarea arenelor pentru a gasi solutii in ceea ce priveste stadionul din Bacau.

Imaginile cu Stadionul Municipal din Bacau sunt cu adevarat teribile! Gazonul a fost transformat in pietris, tribunele sunt in paragina, iar pe aria fostei suprafete de joc au crescut si copaci. Mai mult, in momentul in care ploua, intreaga arena se inunda.

Vizita FRF face parte dintr-un proiect prin care Federatia construieste terenuri sintetice prin intreaga tara. Ultima discutie s-a purtat la Bacau, acolo unde se va construi urmatorul astfel de teren.