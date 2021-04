Seful lui Juventus si uriasul Wenger au vorbit de ultima nebunie a FRF! Burleanu si-a facut academie. Ce au spus Wenger si Agnelli

Dupe ce FRF a anuntat lansarea Academiei Nationale de Fotbal, mai multe numele grele din fotbal au oferit reactii despre proiect.

Dupa Gica Hagi si Razvan Burleanu, mai multe nume mari din fotbalul international au vorbit despre ANF. Printre ei, Arsene Wegner, omul care a scris istorie cu londonezii de la Arsenal. "Ii salut pe toti iubitorii fotbalului din Romania. Am primit cu bucurie doua vesti bune din tara voastra: deschiderea Academiei Nationale de Fotbal si lansarea platformei de e-learning Academia. Pe parcursul carierei mele, in special din postura de manager al clubului Arsenal, am constatat ca educatia este un aspect cheie in drumul spre succesul sportiv."

Andrea Agnelli, Presedintele clubului Juventus Torino, dar si al Asociatiei Europene a Cluburilor, saluta, de asemenea initiativa FRF: "Felicit Federatia Romana de Fotbal pentru atingerea unui obiectiv important, lansarea Academiei Nationale de Fotbal. Atat eu, cat si echipa mea suntem de acord ca educatia este importanta atat pe teren, cat si in afara lui si suntem increzatori ca munca Federatiei Romane de Fotbal va face o diferenta pentru dezvoltarea fotbalului romanesc".

UEFA, prin Thomas Junod (Director al UEFA Academy), a transmis mesaje de sustinere pentru noul proiect educational al Federatiei Romane de Fotbal. Presedintele Federatiei Portugheze de Fotbal, Fernando Gomes si fostul international francez Florent Malouda (Ambasador UEFA) au trimis si ei mesaje de sustinere pentru FRF.