Americanca Jessica Pegula şi kazaha Elena Rîbakina s-au calificat în semifinalele primului turneu de Mare Şlem al sezonului din circuitul profesionist de tenis, în urma meciurilor disputate miercuri la Melbourne.

Australian Open 2026 | Goana după trofeu



Pegula (31 ani), numărul 6 mondial, a dispus în două seturi, 6 -2, 7-6 (7/1) de compatrioata sa Amanda Anisimova (locul 4 WTA), atingând astfel în premieră în ultimul careu al competiţiei de la antipozi, unde a eşuat de trei ori consecutiv în sferturile de finală (2021, 2022, 2023).



Ea a jucat deja o finală de Grand Slam în cariera sa, în 2024 la US Open, unde a acces anul trecut în semifinale. Anisimova (24 ani) rămâne cu două finale de Mare Şlem, pe care le-a disputat anul trecut, la Wimbledon şi US Open.

Jessica Pegula o va avea ca adversară în penultimul act pe kazaha Elena Rîbakina (locul 5 WTA), care a dispus la rândul ei, cu 7-5, 6-1, de poloneza Iga Swiatek, numărul 2 mondial. Campioană la Wimbledon în 2022, Rîbakina (26 ani) a disputat deja o finală la Melbourne, în 2023, când s-a înclinat în faţa belarusei Arina Sabalenka.

Iga Swiatek, care are în palmares şase titluri de Mare Şlem, nu a reuşit nici în acest an să acceadă în finală la Australian Open, în condiţiile în care a cucerit cel puţin o dată trofeul la celelalte turnee majore.



Jessica Pegula şi Elena Rîbakina se află la egalitate, 3-3, după şase dueluri în circuitul profesionist.



În cealaltă semifinală de la Australian Open, liderul clasamentului WTA, Arina Sabalenka, va primi replica ucrainencei Elina Svitolina (12 WTA).

Agerpres

