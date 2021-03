ANALIZA | Succesul nationalei U21 poate scadea sansele FCSB la titlu! Calificarea in semifinalele CE 2021 subtiaza serios lotul echipei 

Selectia multor jucatori de la FCSB pentru Europeanul de tineret si pentru meciurile nationalei de seniori poate creste mult cota jucatorilor, dar poate duce la pierderea titlul in Liga 1.

Meciurile din grupele turneului final al Campionatului European U21 vor avea loc in perioada 24-31 martie 2021. Echipa lui Adrian Mutu face parte din Grupa A, alaturi de Olanda, Germania si Ungaria, iar fazele eliminatorii se disputa intre 31 mai si 6 iunie. In aceeasi perioada, nationala de seniori a Romaniei va juca partidele din preliminariile Campionatului Mondial din Qatar cu Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie). Perioada 22-31 martie 2021 a fost alocata de UEFA pentru meciurile echipelor nationale, asa ca sunt blocate si competitiile nationale. Dupa etapa a 28-a a Ligii 1, in care Craiova a castigat deja infruntarea cu UTA (2-0) si va avea loc derby-ul FCSB - CFR Cluj, Liga 1 ia o pauza pana pe 3 aprilie, cand sunt programate partidele FCSB - Craiova si CFR Cluj - Dinamo, pentru ca in ultima etapa a sezonului regulat, pe 10 aprilie, sa aiba loc meciurile Sepsi - FCSB si Craiova - CFR Cluj.

Performanta nationalei U21, adica ajungerea din nou in semifinalele Europeanului, ar putea insemna pierderea celui de-al saselea titlu consecutiv pentru FCSB, care are cei mai multi jucatori in lotul pentru turneul din Ungaria si Slovenia, opt confirmati si alti doi pe lista aditionala. Daca "ros-albastrii" nu castiga meciul direct cu CFR Cluj si clujenii nu se incurca in ultima etapa a sezonului regulat cu Craiova, atunci echipa lui Toni Petrea nu se va putea baza pe mai multi titulari in greaua confruntare cu Craiova si, posibil, unii jucatori pot lipsi si cu Sepsi, una dintre cele mai incomode echipe din Liga 1. Iar CFR Cluj poate intra in play-off cu un avantaj ce se va dovedi din nou hotarator in lupta pentru titlu. Oficialii FCSB traiesc un paradox: o eliminare a reprezentativei U21 din faza grupelor le inapoiaza jucatorii pentru aceste doua importante meciuri, dar rezultatele slabe ar reprezenta o lovitura pentru cotele de transfer ale fotbalistilor convocati la lot.

La aceste sase absente se pot adauga si jucatorii aflati pe lista aditionala la tineret, Adrian Sut si Gabriel Simion, care pot fi chemati in cazul unor accidentari neasteptate, dar si cei selectionati la nationala mare. Ultimii trebuie sa joace in trei meciuri de mare angajament fizic, cu Germania, Macedonia de Nord, echipa calificata la Euro 2020, si Armenia, ceea ce ar putea duce la accidentari sau la o stare de oboseala accentuata, care nu vor permite folosirea lor in urmatoarele partide de campionat. Per total, CFR Cluj si Craiova sunt avantajate de selectia la loturile nationale si antrenorii Edi Iordanescu si Marinos Ouzounidis ar putea avea la dispozitie jucatori mai multi si de o calitate mai buna decat Toni Petrea. Insa, Gigi Becali pare dispus sa riste un nou titlu, mai ales dupa ce a obtinut 13 milioane de euro pentru transferul lui Dennis Man la Parma, jucator ce s-a remarcat la Europeanul U21 din 2019.

CUM ARATA PRIMUL "11" AL FCSB, FARA JUCATORII CONVOCATI LA ECHIPELE NATIONALE:

Catalin Straton - Valentin Cretu, Iulian Cristea, George Miron, Risto Radunovici - Ovidiu Perianu (U21), Dragos Nedelcu, Ionut Pantiru - Ionut Vana, Alexandru Buziuc, Adrian Nita (U21)

CUM ARATA PRIMUL "11" AL LUI CFR CLUJ, FARA JUCATORII CONVOCATI LA ECHIPELE NATIONALE:

Cristian Balgradean (Giedrius Arlauskis) - Mateo Susici, Paulo Vinicius, Syam Ben Youssef, Iasmin Latovlevici - Ciprian Deac, Mihai Bordeianu (Ovidiu Hoban / Runar Mar Sigurjonsson), Andrei Joca (U21 / Michael Pereira) - Billel Omrani, Gabriel Debeljuh (Mario Rondon), Adrian Gidea (U21 / Alexandru Chipciu)

CUM ARATA PRIMUL "11" AL CRAIOVEI, FARA JUCATORII CONVOCATI LA ECHIPELE NATIONALE:

Mirko Pigliacelli - Ionut Mitran (U21), Paul Papp, Marius Constantin (Mihai Balasa), Bogdan Vatajelu - Dan Nistor (Mihai Capatana), Matteo Fedele (Ovidiu Bic / Vladimir Screciu) - Cristian Barbut, Juan Camara, Stefan Baiaram (U21) - Ivan Mamut (Alexandru Tudorie / Elvir Koljici)

CE JUCATORI AU CONVOCATI ECHIPELE CARE SE LUPTA LA TITLU LIGA 1 PENTRU EURO U21 DIN 2021:

FCSB (6+2) - Andrei Vlad, Denis Harut, Razvan Oaida, Darius Olaru, Olimpiu Morutan, Octavian Popescu / lista aditionala - Adrian Sut, Gabriel Simion

CFR Cluj (3+1) - Denis Ciobotariu, Catalin Itu, Valentin Costache (infectat cu Covid-19, poate lipsi de la Euro U21, dar se poate recupera pentru echipa de club) / lista aditionala - Nicolae Carnat

CSU Craiova (2) - Stefan Vladoiu, Alexandru Cimpanu

CE JUCATORI SUNT CONVOCATI DE LA ECHIPELE CARE SE LUPTA LA TITLU LIGA 1 PENTRU MECIURI DIN PRELIMINARIILE CM 2022:

FCSB (3) - Ovidiu Popescu, Florin Tanase, Florinel Coman

CFR Cluj (2+2) - Andrei Burca, Mario Camora / lista aditionala - Cristian Manea, Adrian Paun

CSU Craiova (2+2) - Nicusor Bancu, Alexandru Cicaldau / lista aditionala - Alexandru Mateiu, Andrei Ivan