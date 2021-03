Mutu, privat de cei mai buni jucatori de atac! Cine ar mai fi putut face parte din lotul pentru Euro 2021 

Cum arata echipa fotbalistilor care erau eligibili pentru convocare la nationala de tineret, dar nu se regasesc in lotul pentru Euro 2021.

Daca Hagi, Man si Mihaila se afla printre cei 22 de stranieri aflati pe lista de convocari preliminare a lui Mirel Radoi pentru partidele cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia, este de asteptat ca si Florinel Coman sa prinda un loc in lotul pentru meciurile din preliminariile CM 2022. Desi convocarea celor patru la nationala lui Adrian Mutu ar fi marit considerabil sansele nationalei U21 de a trece din grupa din care mai fac parte Olanda, Germania si Ungaria, ei au fost acontati pentru lotul lui Mirel Radoi. Ghita, capitanul nationalei U21, este pe ultima suta de metri a recuperarii dupa o operatie si nu a prins nici macar lista aditionala.

Cel mai mult mira absenta lui Tudor Baluta, legitimat la Dinamo Kiev, liderul din Ucraina, om de baza in echipa care a atins semifinalele la Euro 2019. De asemenea, lipseste Dima, transferat recent de Desna, locul patru un tara vecina. De asemenea, Alex Dobre are 17 meciuri pentru Dijon, echipa din Ligue 1, iar situatia lui Daniliuc, crescut de Bayern Munchen si Real Madrid si legitimat acum la Nice, pentru care are 18 meciuri si un gol in prima liga din Franta, nu a fost lamurita de oficialii FRF. Sava, care este considerat viitorul portar al nationalei U21, a fost legitimat la Juventus, Pescara si Lecce si evolueaza cum la Torino Primavera.

Primul "11" al jucatorilor neconvocati pentru Euro 2021:

Razvan Sava (Torino FC) - Tiberiu Capusa (Chindia), Flavius Daniliuc (Nice), Virgil Ghita (Viitorul), Constantin Dima (Desna Cernihiv) - Tudor Baluta (Dinamo Kiev) - Dennis Man (Parma), Alexandru Dobre (Dijon), Valentin Mihaila (Parma) - Ianis Hagi (Rangers), Florinel Coman (FCSB)

Rezerve - George Micle (FC Arges) - Vladimir Screciu (CSU Craiova), Marius Stefanescu (Sepsi), Robert Moldoveanu (Dinamo), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Albert Stahl (Astra), Andrei Sintean (Hermannstadt)

Primul "11" probabil al Romaniei la Euro 2021: Vlad - Harut, Pascanu, Chindris, Oprut (Boboc) - Olaru, Marin, Ciobanu - Morutan, Costache, Matan

Lotul convocat pentru Euro 2021:

Portari - Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Mihai Esanu (Dinamo)

Fundasi - Stefan Vladoiu (CSU Craiova), Denis Harut (FCSB), Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Andrei Chindris (FC Botosani), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Dragusin (Juventus/Italia), Raul Oprut (Hermannstadt), Radu Boboc (Viitorul)

Mijlocasi - Marius Marin (AC Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Razvan Oaida (FCSB), Catalin Itu (CFR Cluj), Darius Olaru (FCSB), Andrei Ciobanu (Viitorul), Olimpiu Morutan (FCSB), Octavian Popescu (FCSB), Alexandru Cimpanu (CSU Craiova), Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA)

Atacanti - George Ganea (Viitorul), Valentin Costache (CFR Cluj)

Lista aditionala: Mihai Popa (Astra Giurgiu) - Mihai Velisar (Gaz Metan Medias), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Ratiu (Villarreal/Spania), Adrian Sut (FCSB), Gabriel Simion (FCSB), Vlad Dragomir (Virtus Entella/Italia), Denis Dragus (Crotone/Italia), Claudiu Petrila (Sepsi), Adrian Petre (UTA), Nicolae Carnat (CFR Cluj), Louis Munteanu (Fiorentina/Italia)