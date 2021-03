Ruptura totala intre Becali si Radoi?! Reactia surprinzatoare a finantatorului FCSB-ului cand a aflat ca finul sau are COVID: "Ce mare scofala? Au mai facut si altii!"

Relatiile dintre Gigi Becali si Mirel Radoi s-au racit din perioada in care selectionerul a antrenat pe FCSB.

Cei doi s-au contrat in mai multe randuri, Becali contestand in mod repetat selectia pe care finul sau a facut-o la echipa nationala si in special faptul ca nu a chemat mai multi jucatori de la FCSB.

Mirel Radoi a fost depistat pozitiv cu coronavirus marti in cantonamentul nationalei chiar inainte de primele meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia.

Este bine cunoscut faptul ca Gigi Becali a ajutat mai multi oameni de fotbal sa treaca peste aceasta boala. Finantatorul FCSB-ului i-a ajutat cu medicamente pe Marius Sumudica, Anamaria Prodan, Anghel Iordanescu, Dumitru Dragomir sau Dani Coman.

Daca in cazul lor Becali a fost cel care s-a oferit sa ajute, in ceea ce il priveste pe Radoi lucrurile stau diferit. Patronul FCSB-ului a oferit un raspuns surprinzator cand a aflat ca finul sau a fost infectat cu SARS-COV-2.

"Nu am vazut, nu stiu nimic. Habar nu am. Si ce mare scofala? E Covid! Asta e. Au mai facut si altii. Daca ma suna si imi cere medicamente, ii trimit. Dar daca nu m-a sunat… Daca voia, ma suna", a spus Becali potrivit playsport.ro.