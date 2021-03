Mutu, nemultumit inaintea EURO U21: "E dificil sa aleg asta!" Ce a spus fostul decar al Romaniei

Nationala U21 se pregateste de campionatul European care va incepe la finalul lunii martie.

Atat nationala mare, cat si elevii lui Mutu vor avea meciuri puternice la finalul acestei luni. Tricolorii U21 vor intalni in faza grupelor nationale la Campionatul European pe Germania, Olanda si Ungaria.

"E dificil sa aleg un singur stil de joc. Un antrenor are filosofia lui de joc, dar fiecare meci trebuie pregatit raportat la adversarul pe care-l intalnesti. Cred ca am demonstrat pana acum ca Romania U21 nu joaca niciun meci la egal, ne dorim sa castigam fiecare partida. Dar asta nu inseamna ca vom neglija apararea.

Sunt aceleasi conditii pentru toate echipele. V-am zis deja ca presiunea e benefica. Eu ma bucur ca exista si ca lumea se asteapta sa facem o figura frumoasa la EURO. Asta inseamna ca am castigat increderea suporterilor prin ceea ce am aratat pe teren.



Nu va fi usor, asa este. Dar ca sa demonstrezi ca esti bun trebuie sa te lupti cu cei mai buni. Din pacate, cred ca ne vom reuni in formula completa abia in Ungaria. Mi-as fi dorit sa am cateva zile la dispozitie jucatorii inainte de EURO, pe cei din tara, dar nu s-a putut", a spus Adrian Mutu pentru playsport.ro.

Nationala lui Mutu va juca in faza grupelor la Campionatul European din Slovenia si Ungaria in perioada 24-30 martie. Romania face parte din grupa A si va juca toate cele 3 meciuri in Ungaria, pe stadionul Stadionul Uj Bozsik.