Surpriză! Florin Răducioiu știe cine era antrenorul potrivit pentru Dinamo: ”Mi se părea o soluție mai bună”

Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo după trei ani și jumătate în care a reconstruit echipa cât a putut de bine. De la lupta pentru evitarea retrogradării, ”câinii” au ajuns să se bată în play-off și pentru un loc de cupe europene în finalul stagiunii recent încheiate.

Clubul din ”Ștefan cel Mare” s-a orientat repede după plecarea croatului și Nuno Campos a fost pus ”principal”. El a antrenat în sezonul trecut în primul eșalon al Ungariei, la Zalaegerszeg.

Florin Răducioiu, fost mare internațional român, a evidențiat că Adrian Mutu i s-ar fi părut o soluție mai bună la Dinamo pentru postul de ”principal” rămas vacant după plecarea lui Kopic. ”Briliantul” a antrenat ultima dată la Petrolul Ploiești, în urmă cu mai bine de un an.

”Avem antrenori foarte buni și vreau să fim mult mai curajoși să dăm posibilitatea unor antrenori tineri să antreneze echipe de top. Dinamo este între locurile 4-6, trăim într-o vreme... Eu încurajez acest lucru. Cum în Italia văd că italienii îi încurajează imediat cum ei fac pasul de la Coverciano sau își găsesc imediat o echipă.

Ar trebui să ne uităm în curtea altuia. Au fost foarte mulți acum, nu mai știu. Aș fi vrut un antrenor tânăr.

(n.r. ce antrenor român v-ați fi dorit la Dinamo?) Adi Mutu mi se părea o soluție bună, cred că el. Dar Adi Mutu poate fi o soluție, are deja o anumită experiență și eu aș spune Adi Mutu”, a spus Florin Răducioiu, citat de Digi Sport.

Patru plecări într-o singură zi la Dinamo

Odată cu plecarea lui Kopic, Dinamo se mai desparte și de alți fotbaliști, ajunși la final de contract: Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Valentin Țicu și Jordan Ikoko. ”Câinii” au făcut anunțul pe rețelele sociale.

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