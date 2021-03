Gica Craioveanu, nemultumit de selectia facuta de Mirel Radoi! "Nu ai cum sa nu-l chemi pe Mitrita la nationala, talentul lui nu-l are nimeni!"

Fostul international a vorbit despre selectia facuta de Mirel Radoi si considera ca fostul jucator al oltenilor, Alex Mitrita, nu trebuia sa lipseasca.

Gica Craioveanu, care a evoluat de 25 de ori pentru nationala Romaniei si a reusit 4 goluri, l-a intepat pe selectionerul Mirel Radoi, dupa ce acesta a preferat sa nu-l cheme pe Alexandru Mitrita, fostul atacant al CSU Craiova.

"Pai, e o greseala mare, dar nu mai spun nimic. Pe pitic nu poti sa nu il chemi la echipa nationala, oriunde ar juca, pentru ca talentul pe care il are Mitrita nu prea il are nimeni" , a spus Gica Craioveanu. Mitrita, care este imprumutat de New York City la Al Ahli Jeddah, a evoluat in acest sezon in 18 partide pentru arabi si a reusit sa marcheze in 4 randuri, performanta la care si-a adaugat si 5 pase de gol.

Pentru reprezentativa Romaniei a fost selectionat de 13 ori si a reusit sa marcheze in doua ocazii, insa transferul in tarile arabe nu a fost vazut cu ochi buni de oamenii din fotbalul romanesc, care considera ca nivelul mai putin ridicat a fi un factor in pregatirea jucaorului. Alte motive ar putea sa fie legate si de accidentarile pe care romanul le-a avut in ultimul timp, acest fiind absent o buna perioada de timp in 2021.