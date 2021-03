'Perla' Popescu, DEBUT direct la Euro U21?! Anuntul facut de selectionerul Mutu: "L-am urmarit! A facut meciuri bune!" 

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Nationala de tineret a Romaniei se pregateste pentru a doua participare consecutiva la Campionatul European U21. Romania U21 debuteaza in faza grupelor cu Olanda U21 pe 24 martie, de la 22:00.

Adrian Mutu pregateste intens meciurile pentru a reusi cel putin o performanta similara ca cea din 2019, cand Romania U21 a ajuns pana in semifinalele turneului.

Desi Mirel Radoi i-a 'suflat' jucatori importanti precum Dennis Man, Valentin Mihaila sau Ianis Hagi, Mutu a dezvaluit ca echipa sa va lupta cu aceeasi intensitate, iar pe lista sa se afla si Octavian Popescu, revelatia acestui sezon.

Tanarul jucator de 18 ani ar putea fi convocat in premiera la nationala pentru Euro U21. Popescu nu a mai participat la nicio actiune a nationalei, desi oficialii FRF au anuntat ca a fost convocat pentru nationala U19 in trecut, insa Craiova nu a fost de acord.

Intr-un interviu pentru PlaySport, Adrian Mutu a vorbit despre jucatorii pe care ii ia in calcul pentru Campionatul European.

"Octavian Popescu este pe lista mea, asta va pot spune. L-am urmarit, a facut cateva meciuri foarte bune. Am deja creionat un lot, dar nu am luat o decizie finala. Voi avea o discutie si cu Mirel, vom vedea de ce jucatori are nevoie. In functie de acest lucru, voi lua o decizie.

Adrian Nita si Ovidiu Perianu sunt fotbalisti de viitor, de care fotbalul romanesc trebuie sa aiba grija. Totusi, cred ca mai au nevoie de timp ca sa creasca si sa joace la nationala Under 21. Nu cred ca pot evolua in acest moment la acest nivel de varsta. Insa amandoi ar putea fi solutii bune pentru viitoarea generatie U21.

Nu sunt eu in masura sa spun cine ar trebui sa apere la nationala mare. Sunt sigur insa ca Mirel va lua cea mai buna decizie. Daca va considera ca are nevoie de Andrei Vlad, atunci il va avea, asa cum s-a intamplat si in alte situatii. Am zis-o mereu, nationala U21 este anticamera primei reprezentative. Aici ii pregatim pentru echipa mare. Daca vor face pasul, eu ma voi bucura pentru ei. Da, Marian Aioani este un portar bun, e titular in Liga 1, dar mai avem si alte solutii", a spus Adrian Mutu pentru playsport.ro.