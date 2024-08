Miercuri, la conferințele de presă premergătoare jocului din Gruia, Vlad Dragomir a fost propus la naționala României atât de antrenorul lui Pafos, spaniolul Juan Carlos Carcedo, cât și de cel al lui CFR Cluj, Dan Petrescu. "Vlad Dragomir este un fotbalist excelent, un copil excelent și unul dintre căpitanii noștri. Merită să fie la naționala României", a declarat antrenorul lui Pafos

Dan Petrescu: "Vlad Dragomir ar trebui selecționat la naționala României. Nu sunt eu selecționer, dar pot să dau un sfat"

Dragomir nu a intrat în vederile naționalei mari a României până acum. Are trei ani de când joacă la Pafos, iar în weekend a ajuns la meciul cu numărul 100. Dan Petrescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa fotbalistului crescut în academia lui Arsenal și spune că noul selecționer Mircea Lucescu ar trebui să își îndrepte atenția și către el.

"Eu cred că ar trebui selecționat la ce am văzut în cele șase meciuri. E singurul jucător care nu e schimbat. Jairo, numărul 10, atacantul care e o legendă la ei, a mai fost schimbat, dar Vlad Dragomir în niciun meci. Joacă și mijlocaș central, și dreapta, și stânga, consistent, dă cu stângul, cu dreptul, cu capul. Mi se pare un jucător foarte bun pentru echipa națională. Nu sunt eu selecționer, dar pot să-i dau un sfat (n.r - lui Mircea Lucescu).

Sper să joace prost cu noi în ambele meciuri și să nu-l selecționeze, dar mie mi-a plăcut ce am văzut la el. Chiar am vorbit cu Cristi Dragotă (n.r - preparator fizic la CFR Cluj și la naționala României) și i-am zis: 'Eu cred că ar trebui să-ți aduci aminte de acest jucător'. Arată foarte bine. Parcă și el e tot brazilian, nu român, are o frizură așa mai... dar e un jucător foarte bun", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Vlad Dragomir, fotbalist crescut de ACS Poli Timișoara, a ajuns în 2015 la academia lui Arsenal, unde a petrecut trei sezoane. Ulterior a plecat în Italia, la Perugia și Virtus Entella, iar din 2021 este jucătorul lui Pafos.

100 de meciuri, 10 goluri și 6 pase decisive a strâns Dragomir la Pafos din 2021 și până în prezent.

1,2 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului central, potrivit Transfermarkt

Impresarul lui Vlad Dragomir, în 2022: "Departamentul de scouting al FRF doarme pe el sau are alte criterii de observație, nu neapărat valorice"

În noiembrie 2022, când Edi Iordănescu era selecționer, impresarul lui Vlad Dragomir, Cătălin Sărmășan, spunea că "departamentul de scouting al FRF doarme pe el sau, mai grav, are alte criterii de observație, nu neapărat valorice"

"Conform statisticilor de meci, Vlad Dragomir este cel mai bun mijlocaș central din prima ligă cipriotă, un campionat clasat cu nouă poziții mai sus decât cel al României.

Mijlocașul român a fost titular în toate meciurile in care a jucat pentru Pafos, echipă aflată în poziția de lider al clasamentului, fără nicio înfrângere în 11 meciuri disputate până acum. Scriu asta pentru că departamentul de scouting al FRF doarme pe el sau, mai grav, are alte criterii de observație, nu neaparat valorice", scria Cătălin Sărmășan, în urmă cu aproape doi ani, pe pagina sa de Facebook.