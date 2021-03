EXCLUSIV | Budescu, dezamagit ca nu a fost convocat de Radoi: "Inainte sa plec stiu ca eram la echipa nationala! Nu stiu ce s-a intamplat!"

Constantin Budescu a vorbit la PRO X despre faptul ca nu a fost convocat de Mirel Radoi pentru meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia.

Fostul fotbalist al Astrei si al FCSB-ului a spus ca inainte de a se transfera la Al Damac aflase ca are sanse destul de mari sa faca parte din lotul primei reprezentative. Mijlocasul ofensiv de 32 de ani a spus de asemenea ca este de parere ca faptul ca a plecat in Arabia Saudita a contribuit la decizia lui Mirel Radoi.

"Inainte sa plec stiu ca eram la echipa nationala, acum nu stiu ce s-a intamplat. Fiecare antrenor isi are jucatorii lui, sistemul de joc. Nu sunt eu in masura sa comentez. Daca eram convocat veneam cu placere. Nu pot sa spun ca sunt dezamagit, ma asteptam oarecum. M-am gandit si eu dupa aceasta plecare ca o sa fie mai dificil sa vin la echipa nationala, dar nu am avut ce sa fac, a trebuit sa plec.

Nu cred ca a fost numai asta. Probabil a fost o schimbare de moment, a fost alegerea lui. Nu am nici un fel de problema", a spus Budescu la Ora Exacta in Sport.

Intrebat fiind daca a avut o discutie cu Radoi legata de o eventuala convocare, Budescu a raspuns ca nu a avut, insa oameni din conducerea Astrei, echipa la care evoluat la acel moment, i-au spus ca sunt sanse mari sa fie convocat.

"Nu am vrbit cu el. Am vorbit cu oamenii din club de la Astra, eram intr-o forma destul de buna si mi-au spus ca intr-o proportie foarte mare sunt la echipa nationala. Acum, ca am venit aici, probabil s-a schimbat aceasta decizie", a explicat mijlocasul.