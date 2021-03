EXCLUSIV | FRF ii raspunde lui Rotaru dupa ce a contestat regula U21! "E unul dintre principalii beneficiari!" 

Mihai Stoichita a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Razvan Burleanu doreste sa schimbe regula U21 pentru sezonul 2021 – 2022, iar cluburile din Liga 1 sunt obligate sa foloseasca un jucator eligibil pentru nationala de tineret 90 de minute si altul cel putin 45 de minute.

Acest lucru l-a enervat pe finantatorul Craiovei, Mihai Rotaru, care a spus ca nu e normal sa ii oblige si cu al doilea jucator o repriza. Mai mult decat atat, patronul din Banie a spus ca si Mirel Radoi ar trebui sa aiba obligativitatea de a baga in teren doi fotbalisti U21.

Dupa aceste comentarii, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, i-a raspuns lui Mihai Rotaru.

"Eu il respect foarte mult pe domnul Rotaru si pentru ce a facut la Craiova. Cred ca este unul dintre pricipalii beneficiari ai acestei regulide U21, asa ca nu are rost sa dezvolt subiectul. Am vazut ca el contestat faptul ca transferul lui Mihaila i-a adus mai multi bani decat televiziunile in 3 sau 4 ani.



Eu ma gandesc la beneficiile ale acestei reguli. Rezultate la U21 si beneficiile de care s-au bucurat toate cluburile. Toata lumea este de acord ca aceasta regula a adus beneficii si acum o contestat. Sfidam logica", a spus Stoichita pentru PRO X.