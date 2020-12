INCA O VICTIMA a regulii U21: Mihai Gidea la CFR! :) NU e o gluma! Cine e pustiul-surpriza din echipa de start a campioanei

Edi Iordanescu a ales un titular-surpiza pentru a se incadra in regula U21.

Mihai Gidea (20 de ani) a fost in echipa de start a CFR-ului cu Craiova. Fotbalistul de 20 de ani e la prima aparitie in echipa mare a campioanei. Pana acum, a mai prins doar banca intr-un meci, cu Poli Iasi, in Cupa (0-1).

Contra Craiovei, Gidea a inceput in partea dreapta a atacului, langa Debeljuh si Costache. Pustiul promovat de la echipa secunda a rezistat 9 minute in teren, apoi a fost inlocuit cu Alex Chipciu.

Gidea completeaza lista "victimelor" U21 de la CFR din ultimul an. Pe ea mai sunt Itu, Joca, Costache, Fica, Petrila, Butean sau Ciobotariu.