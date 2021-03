"Radoi i-a luat pentru ca are nevoie de ei! Sunt posibili titulari!" Verdictul lui Stoichita inainte de debutul in preliminariile Mondialului din 2022

Echipa nationala a Romaniei debuteaza la finalul acestei luni in preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Printre jucatorii pe care Mirel Radoi a anuntat ca si-i doreste la echipa se numara Ianis Hagi, Valentin Mihaila si Dennis Man.

Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal a vorbit despre convocarea tinerilor fotbalisti romani care au impresionat in ultima perioada in Europa. Mihai Stoichita considera ca alegerea lui Mirel Radoi s-a bazat pe faptul ca selectionerul are nevoie de acesti jucatori.

"Totul se sacrifica pentru prima echipa nationala. Tot ce se intampla acum e rezultatul unei munci in care s-a parcurs fiecare etapa, de la juniori la tineret. Adi Mutu intelege foarte bine situatia. Sper ca aceasta productie de jucatori sa nu inceteze, sa treaca si alti jucatori de la tineret la seniori. Asta e scopul vietii fotbalistice, sa ai o echipa nationala puternica.

Ianis e cel mai bun pasator, are cele mai multe assist-uri la Rangers. Ma bucur foarte mult. Nu trebuie sa facem o paralela intre tata si fiu. Gica era alt tip de jucator, Ianis e alt tip. Trebuie sa-l despovaram de aceasta presiune pe care o suporta datorita celebritatii tatalui. Ianis este un pasator extraordinar, are o eleganta in joc. Nu are explozia lui Gica, dar are inteligenta de joc extraordinar si executii cu ambele picioare.

Man si Mihaila sunt doi jucatori de explozie. Putem spune ca sunt jucatori fara experienta si care nu s-au maturizat deocamdata. Dar au fost cumparati pe o suma mare de bani, la varsta lor. Era normal sa joace fiecare dintre ei.

Ma bucur ca ei confirma performantele de la echipa nationala de tineret. Mi se pare normal momentul pe care il traiesc ei, datorita valorii, datorita faptului ca au foarte multe meciuri in prima liga romana, care nu este de lepadat.

Imi pare rau ca joaca la o echipa care este in situatia in care este. Dar poate ca presiunea care se pune pe ei ii va ajuta sa progreseze mai mult. Parma nu e intr-o situatie fericita. Dar ii ajuta foarte mult sa se concentreze, sa fie mai realisti in joc si sa caute eficacitatea, e lucrul cel mai important.

E un pas normal pe care l-au facut. Ei n-au fost luati la nationala de seniori ca sa umple un lot, ci sunt posibili titulari. Mirel i-a luat nu pentru ca e nostalgic, ci pentru ca are nevoie de ei", a declarat Mihai Stoichita, la Look Sport.

Romania debuteaza in preliminariile Mondialului din Qatar pe 25 martie, in compania Macedoniei de Nord. Pe 28 martie, "tricolorii" vor infrunta Germania, iar pe 31 martie se vor deplasa pentru meciul cu Armenia.

Toate partidele echipei nationale din preliminariile Campionatului Mondial din 2022 vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.